Fostul șef IGPR despre raportul Corpului de control: Prezintă "date nereale" şi "informaţii incomplete", "de natură a induce în eroare"

Chestorul de poliție Bogdan Despescu

"Declanşarea cercetării mele disciplinare, ca urmare a verificărilor efectuate de Corpul de Control al Ministrului, nu m-a surprins deoarece această decizie era 'necesară' pentru argumentarea declaraţiilor publice prin care ministrul afacerilor interne s-a antepronunţat cu privire la vinovăţia mea, atât la momentul solicitării demisiei mele din funcţia de inspector general, dar şi ulterior, cu ocazia intervenţiilor în mass-media. De altfel, deţineam date, dintre care unele au devenit publice, încă de la sfârşitul anului 2017, despre intenţia doamnei ministru de a mă schimba din funcţie, astfel că evenimentul din 05.01.2018 a devenit o oportunitate speculată şi un veritabil pretext", subliniază Bogdan Despescu într-o declaraţie remisă Agerpres.



El a mai susţinut că "acuzaţiile" Corpului de Control la adresa sa, "exprimate sub forma unor concluzii", nu i-au fost aduse la cunoştinţă, "fiind ţinute secrete" până în momentul publicării şi comentării lor în media de către ministrul de Interne, Carmen Dan.



"Astfel, nu mi s-a dat sub nicio formă şi în niciun moment posibilitatea exercitării dreptului la apărare înainte să fiu expus, în mod public, prin acest raport. Mai mult, prin mediatizarea, de către doamna ministru, a materialului de control în cadrul unei dezbateri televizate, am fost pus în imposibilitatea, ca anterior, să pot da lămuriri şi să prezint organelor abilitate şi opiniei publice argumente şi date care contrazic şi chiar răstoarnă situaţia de fapt expusă de Corpul de Control în privinţa mea", a subliniat fostul şef al Inspectoratului General al Poliţiei Române.



Conform acestuia, raportul Corpului de Control al ministrului prezintă "date nereale" şi "informaţii incomplete", "de natură a induce în eroare opinia publică, cu scopul provocării oprobriului societăţii" împotriva sa.

"Astfel, sinteza raportului are neconformităţi majore, de exemplu: se menţionează trunchiat că raportarea cazului de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti s-a făcut în data de 05.01.2018 către Inspectoratul General al Poliţiei Române, evitând a se arăta că aceeaşi informaţie a fost transmisă în acelaşi timp, la ora 17.57 şi Ministerului Afacerilor Interne. Pe de altă parte, sunt prezentate aspecte nereale referitoare la faptul că aş fi dispus tardiv, măsuri, abia în data de 15.01.2018, speculându-se că am acţionat la câteva zile după prinderea făptuitorului. În realitate, pentru identificarea şi prinderea făptuitorului, dispusesem măsuri, încă din data de 06.01.2018 (aspect recunoscut de Corpul de Control în cuprinsul materialului), iar în data de 15 a aceleiaşi luni, am solicitat să fie luate măsuri suplimentare. Acest lucru s-a impus ca urmare a datelor noi operative apărute şi inserate în data de 14.01.2018, ora 17.36, în completarea fişei de informare referitoare la identificarea unei boxe deţinute de Stan Eugen în comuna Măgurele, judeţul Ilfov în interiorul căreia ar fi putut fi descoperite mijloace de probă. Ulterior, la solicitarea procurorului de caz, instanţa de judecată a autorizat, şi s-a efectuat percheziţia domiciliară a boxei", a precizat chestorul.



Bogdan Despescu a menţionat că ar putea să se adreseze instanţelor de judecată şi organelor abilitate pentru a verifica 'inclusiv dacă actele Corpului de Control şi cele în legătură cu cercetarea sa disciplinară au fost întocmite cu respectarea legalităţii'.



"Având în vedere precizarea făcută, consider un linşaj mediatic şi tendenţioasă expunerea conform căreia am dispus măsuri tardive, abia după ce suspectul a fost reţinut, aşa cum am arătat mai sus. Pentru lămurirea tuturor aspectelor, deoarece sunt şi multe alte aserţiuni prezentate în acuzarea mea, voi pune la dispoziţia comisiei disciplinare şi organelor abilitate informaţiile şi documentele necesare stabilirii situaţiei reale de fapt. În funcţie de legalitatea şi temeinicia tratării cauzei disciplinare, îmi rezerv dreptul de a mă adresa instanţelor de judecată şi/sau organelor abilitate pentru a verifica inclusiv dacă actele Corpului de Control şi cele în legătură cu cercetarea mea disciplinară au fost întocmite cu respectarea legalităţii, a prezumţiei de nevinovăţie şi dacă acestea cuprind afirmaţii mincinoase şi tendenţioase diseminate în spaţiul public cu scopul de a-mi discredita imaginea de ofiţer de carieră, chestor (general) al Statului Român", a arătat Despescu.



Nu în ultimul rând, el şi-a exprimat convingerea că, după parcurgerea şi finalizarea tuturor procedurilor, se va demonstra că nu a încălcat nicio prevedere legală sau de conduită.



"De altfel, activitatea mea profesională a fost întotdeauna caracterizată de respectarea legii, de integritate şi echidistanţă, iar rezultatele prezentate, în data de 16.02.2018, la bilanţul Poliţiei Române, au arătat că mi-am îndeplinit misiunea faţă de comunitate şi că am manifestat permanent toleranţă zero faţă de persoanele care au încălcat legea", a afirmat Bogdan Despescu.

