Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, a fost arestată în Italia. Era căutată din septembrie 2019, după ce a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare

Alina Bica

Polițiștii din Italia au identificat și reținut, vineri seara, pe fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și pe Ioan Bene. Cei doi erau urmăriți internațional în baza mandatelor de arestare.

Alina Mihaela Bica era urmărită internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Bica are de executat 4 ani închisoare.

Alina Bica a fost eliberată din penitenciarul din Costa Rica în luna decembrie 2018, după ce a formulat contestație față de formarea completurilor de 5 judecători. Instanța supremă a decis, la acea vreme, suspendarea executării pedepsei de 4 ani de închisoare până la soluționarea dosarului (rejudecat).

În cauză, Alina Bica a fost condamnată pentru favorizarea făptuitorului, după ce i-a ridicat sechestrul asigurator asupra acţiunilor lui Adriean Videanu. Sechestrul asupra acţiunilor fusese dispus în dosarul Romgaz-Interagro.

Ioan Bene era urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnatură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni închisoare.

Poliția Română a anunțat că cei doi urmăriți internațional sunt în custodia autorităților din Italia, urmând să fie prezentați unei instanțe pentru a dispune asupra executării Mandatelor Europene de Arestare și asupra predării către România.

Poliția Română nu poate da, la acest moment, detalii cu privire la operațiunea de vineri seara, procedurile judiciare fiind în derulare.

