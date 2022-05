Forumul Economic Mondial. Președintele Volodimir Zelenski va ţine un discurs la începutul reuniunii

ACTUALIZARE Cinci parlamentari ucraineni au cerut liderilor lumii mai mult sprijin umanitar, financiar și de armament pentru a câștiga conflictul, potrivit The Guardian.

Deputata Yevheniya Kravchuk a explicat de ce Ucraina are nevoie de sprijin militar și financiar și de sancțiuni mai dure împotriva Rusiei: Doar așa se poate opri atrocitățile care s-au întâmplat în Bucha, care s-au întâmplat în Borodyanka, în alte sate mici din regiunea Keiv. Dar aceleași atrocități se întâmplă chiar acum în teritoriile ocupate. Ucraina va câștiga dacă va primi suficiente arme, suficient sprijin financiar și sancțiuni împotriva Rusiei care vor fi cu adevărat, cu adevărat dăunătoare, astfel încât Putin să nu continue acest război sau să declanșeze alte războaie în această lume.

Klympush-Tsintsadze a adăugat că Federația Rusă trebuie învinsă, izolată și pedepsită prin tribunale internaționale și adusă într-un punct în care să nu poată duce război cu nimeni altcineva în viitor.

Deputatul Anastasia Radina, care conduce comisia anticorupție a parlamentului ucrainean, a vorbit și ea, a spus că Ucraina are nevoie de „arme grele în stil NATO”.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va fi, luni, primul şef de stat care va ţine un discurs la Forumul economic mondial de la Davos, discurs care va fi difuzat online.

”Aceasta este cea mai influentă platformă economică din lume în care Ucraina are ceva de spus”, a spus președintele ucrainean într-o adresă anterioară. Zelenski va marca, de asemenea, deschiderea Casei Ucrainei din Davos, un forum pentru Kiev și susținătorii săi internaționali. „Casa Ucrainei din Davos va găzdui dialogul privind securitatea, sancțiunile, ajutorul umanitar, reconstrucția și revitalizarea Ucrainei și multe altele”, se arată într-un comunicat oficial.

The Davos crew is proudly supporting Ukraine — Ukrainian house is an office partnered with the WEF aiming to attract investment to Ukraine. What is the Ukrainian house when it’s not WEF week? A casino Lolhttps://t.co/dRb8WnB6RE pic.twitter.com/8lFRmIbClO