Formatul „Câştigă România”, difuzat de TVR, cucereşte America. Emisiunea a fost achiziţionată de compania de producţie a actriţei Whoopi Goldberg

„Câştigă România”, program-brand al TVR, creat de compania Zucchero Media pentru televiziunea publică, a fost achiziţionat în Statele Unite, sub numele „Win your country”, de un consorţiu format din compania de producţie a actriţei Whoopi Goldberg - Oe Hoe şi 44 Blue Production.

Formatul - un quiz show cu concurenţi care trebuie să răspundă la întrebări despre ţara lor – este difuzat în România de TVR 2. Ajunsă la sezonul 4, emisiunea prezentată de Virgil Ianţu ne pune la încercare, de luni până joi, cunoştinţele generale despre ţara noastră.

„Mi-am început cariera în televiziune cu un format importat, iar acum mă bucur enorm că un format 100% românesc va fi produs în Statele Unite şi, în curând, în alte ţări. Este o mare realizare şi o recunoaştere foarte importantă - rezultat al implicării, entuziasmului şi muncii de echipă”, a afirmat Virgil Ianţu la aflarea veştii. „Felicitări Zucchero Media, TVR 2, publicului nostru şi succes în continuare! Ce înseamnă să ai o echipă faină!”, încheie Virgil.

Pentru Statele Unite ale Americii emisiunea a fost achiziţionată de la Small World IFT de un consorţiu format din compania de producţie a actriţei Whoopi Goldberg şi 44 Blue Production.

Episodul pilot în limba engleză pentru varianta „Win Your Country“ a fost înregistrat în studiourile Televiziunii Române.

„Ne place componenta civică a acestui show şi faptul că se concentrează pe ideea de unitate şi identitate”, a declarat celebra actriţă Whoopi Goldberg. „Le oferă concurenţilor şi telespectatorilor şansa de a se mândri cu locurile natale, de a se distra, dar şi de a intra competiţie. Credem că Win Your country! va fi îndrăgită de publicul american”, a adăugat ea.

Varianta americană a „Win your country” este în curs de dezvoltare şi nu a fost încă anunţată televiziunea care îl va difuza.

„În momentul în care am vizionat emisiunea Win Your Country!, am ştiut că se va potrivi excelent cu stilul lui Whoopi. Formatul este perfect şi de-abia aşteptăm să-l aducem telespectatorilor din America”, a spus şi Stephanie Noonan Drachkovitch, preşedinte şi co-fondator al 44 Blue.

Quiz-show-ul inventat de români este, de asemenea, în proces de adaptare în Canada şi a fost „rezervat” şi în Franţa.

DESPRE „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”

Lansat în 2016, „Câștigă România!” se bucură de mare popularitate la noi în țară. În fiecare ediție, în platoul emisiunii se află trei concurenți care trebuie să răspundă corect mai multor întrebări de cultură generală și să străbată, virtual, mai multe județe de pe harta României. Fiecare concurent trebuie să-și aleagă un județ de graniță, ca punct de plecare, şi să ajungă într-un judeţ tot de graniță, ales de calculator. Concurenții trebuie să răspundă la întrebări legate de județele „prin care trec”. În ultima etapă rămâne un sigur jucător, cel care a răspuns la cele mai multe întrebări.

Emisiunea a fost remarcată la nivel mondial, în 2017 fiind lansată pe piața internațională sub numele de „Win your country”. Tot anul trecut, producţia TVR a fost selecționată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union), iar anul acesta a fost selectată în finala "International Format Awards 2018", la secțiunea „Cel mai bun format de game show de studio”, într-o competiție internațională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni.

