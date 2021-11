PNL și PSD reiau discuțiile privind formarea Guvernului. Cîţu: Noi am decis ca primul premier să fie de la PNL, nu am spus niciun nume

ACTUALIZARE 15.50 Liderii partidelor nu mai merg la negocierile care încep la ora 16.00, vor merge doar reprezentanți pe domenii.

"Noi am luat o decizie foarte clară, un premier PSD în primă fază. Vom vedea în partid care o să fie acel premier. Am văzut că sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul să fie desemnat de alte partide. E bizar, dar asta este”, a declarat miercuri Florin Cîțu.

Programul de guvernare este aproape gata și ar fi bine ca premierul să știe ce program de guvenrare are și să-ți pună și amprenta, a mai spus premierul interimar.

Întrebat dacă flexibilizarea mandatului nu era o variantă de luat în calcul în contextul în care social-democraţii nu sunt de acord cu decizia conducerii PNL prin care preşedintele liberalilor este propunerea de premier, el a răspuns: "PNL are o decizie în Consiliul Naţional să nu facă o guvernare cu PSD şi astăzi facem negocieri cu ei pentru a avea o viitoare guvernare".

Referitor la declaraţia preşedintelui PSD care a spus că Florin Cîţu nu poate fi acceptat variantă de premier deoarece a fost demis prin moţiune de cenzură, liderul liberalilor a precizat: "Am auzit şi eu acest argument. Mi se pare bizar pentru că, în primul rând, o moţiune de cenzură împotriva unei singure persoane este neconstituţională şi atunci înseamnă că cei de la PSD vor ca niciunul din membrii Guvernului să nu fie în viitorul Guvern. Nu prea înţeleg, dar am auzit acel argument. Mi se pare că ne ducem într-o direcţie greşită când vorbim despre persoană, pentru că eu nu vreau după această declaraţie să vin în PNL şi după aceea să înceapă colegii mei să spună X, Y, Z de la PSD nu poate să fie în Guvern. Până la urmă noi suntem partidul care am venit şi am flexibilizat acest mandat. La început am avut o altă propunere de premier. Noi am înţeles. Vrem să mergem mai departe. Până la urmă vom vedea care este decizia finală".

Florin Cîţu a spus că va exista şi o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis după finalizarea discuţiilor pe programul de guvernare.

"Atributul preşedintelui este acela de a desemna premierul", a subliniat Cîţu.

El s-a declarat sigur că PNL, PSD şi UDMR vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu o propunere comună de premier: "Sunt sigur că altfel nu putem să mergem mai departe. În momentul în care vom avea o soluţie, vom merge cu o propunere comună."

Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, miercuri, să îl propună pe Marcel Ciolacu drept candidat la funcţia de premier. Conducerea PSD a aprobat în unanimitate și rotativa premierilor, dar nu a stabilit şi prin vot ca Marcel Ciolacu să fie primul premier din rotaţie.

"Consiliul Politic Naţional al PSD a decis în unanimitate să îl susţină pe preşedintele Marcel Ciolacu pentru poziţia de premier. Am decis, de asemenea, să acceptăm sistemul de rotaţie al premierilor", a declarat, într-o conferinţă de presă, prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Întrebat de ce PSD nu a stabilit tot prin vot ca Ciolacu să fie primul premier în sistemul de rotație, Grindeanu a spus: "Noi nu am dat un vot ca Marcel Ciolacu să fie premier peste un an și jumătate. Noi nu avem nevoie de încurajări de grup, nu suntem la alcolicii anonimi".

