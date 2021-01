Ford va înceta să mai producă automobile în Brazilia. Din cauza pandemiei de COVID-19 toate cele trei uzine ale constructorului auto vor fi închise

Constructorul auto american Ford Motor Co a anunţat luni seara că va închide cele trei uzine pe care le are în Brazilia în cursul acestui an, din cauza pandemiei COVID-19 care a agravat utilizarea la nivel optim a capacităţilor sale de producţie, transmite Reuters.

Ford, Brazilia

Ford a precizat că producţia va înceta imediat la uzinele sale de la Camacari şi Taubate, în timp ce uzina de la Belo Horizonte va mai funcţiona până în trimestrul patru. Constructorul american a adăugat că aceste închideri vor afecta aproximativ 5.000 de angajaţi. Vânzările de vehicule au scăzut cu 26% în Brazilia anul trecut şi nu ar urma să revină la nivelul din 2019 până în 2023, susţine Ford.



"Ştim că acestea sunt acţiuni foarte dificile, dar necesare, pentru a crea o afacere sănătoasă şi sustenabilă. Am decis să facem tranziţia la un model de afaceri suplu prin încetarea producţiei în Brazilia", a declarat directorul general de la Ford, Jim Farley.



Oficialii Ford susţin că închiderea uzinelor din Brazilia face parte din strategia companiei de a ajunge la o marjă operaţională globală de 8%. Ford, care operează în Brazilia de peste un secol, a început discuţiile cu sindicatele şi alte părţi cu privire la concedieri.



Ministerul Economiei din Brazilia a criticat decizia Ford de a înceta producţia în această ţară, apreciind că această decizie scoate în evidenţă necesitatea unor reforme care să îmbunătăţească mediul de afaceri.



Încetarea producţiei în Brazilia reprezintă o nou retragere a Ford de pe o piaţă emergentă, după ce luna trecută grupul american a pus capăt unui joint venture cu grupul Mahindra and Mahindra Ltd. din India.



Ca urmare a închiderii uzinelor din Brazilia, Ford va mai înceta să vândă modele EcoSport SUV, Ka subcompact şi T4 SUV în America de Sud. Ford mai are o uzină în Argentina şi o alta în Uruguay.



Ford Motor Company este o companie globală cu sediul în Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, comercializează şi furnizează o linie completă de autoturisme, camioane, SUV-uri, vehicule electrificate marca Ford şi vehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte să ocupe poziţii de top în domeniul electrificării, vehiculelor autonome şi soluţiilor de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajaţi în întreaga lume.



Ford, al doilea mare producător auto din SUA, este prezent şi pe piaţa din România.

sursa agerpres

