Forțele ucrainene avansează la nord-est de Harkov. 2 persoane au fost ucise și 9, rănite în ultimele 24 de ore

Lupte îndârjite au loc la nord-est de Harkov, al doilea oraș al țării ca mărime, spre orașul Vovchansk, de-a lungul graniței dintre Rusia și Ucraina, a anunțat Șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Syniehubov marți, la televiziunea ucraineană.

Oficialul a adăugat că Vovchansk a devenit o rută de aprovizionare pentru forțele ruse, în timp ce acestea încearcă să-și susțină ofensiva în regiunile Donețk și Lugansk mai la sud. Întreruperea acelei linii de aprovizionare ar putea compromite capacitatea rușilor de a-și consolida ofensiva față de Sloviansk și Kramatorsk.

„Ostilități au loc în așezările din nordul regiunii”, a spus Syniehubov. „Inamicul se concentrează pe menținerea pozițiilor. Trupele noastre trebuie să îi respingă pe fiecare centimetru din teritoriul nostru”.

Syniebuhov a adăugat că progresele ucrainene au contribuit la reducerea – dar nu la eliminarea – atacurilor artileriei rusești asupra Harkovului. A existat „liniște relativă în ultimele două săptămâni”, a spus Syniebuhov. „Cu toate acestea, uneori inamicul lovește cu focuri de artilerie”. Luni au avut loc atacuri în districtele Saltivka și Shevchenkivskyi din apropiere de Harkiv, a adăugat Syniebuhov.

”Două persoane au fost ucise și nouă au fost rănite în ultimele 24 de ore”, a spus el.

Syniebuhov a precizat că bombardamentele rusești au continuat în alte părți ale regiunii Harkov.

