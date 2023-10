Forțele ruse au intensificat presiunea asupra orașelor Avdiivka și Herson și încearcă să limiteze contraofensiva ucraineană

Rusia s-a concentrat asupra estului de când s-a retras după o înaintare eșuată asupra Kievului la începutul invaziei din 2022 din februarie, iar forțele sale au încercat să-și mențină pozițiile în Herson de când a abandonat principalul oraș al regiunii la sfârșitul anului trecut.

ISW: Russia continues funneling resources to Avdiivka despite major setbacks.



Russian forces are funneling additional forces to Adviivka despite major ongoing challenges with mechanized assaults and ongoing failures of renewed push, the Institute for the Study of War reported…