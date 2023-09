Scopul operațiunii speciale „Capcană pentru crab” a fost lansarea unui atac în timpul reuniunii membrilor seniori ai marinei ruse, au informat Forțele Speciale ucrainene. În atac zeci de marinari ruși „inclusiv conducerea superioară a flotei” au fost uciși sau răniți.

„Munca îndrăzneață și minuțioasă a Forțelor de Operațiuni Speciale le-a permis să lovească sediul Flotei Mării Negre „la timp și cu precizie”, în timp ce personalul superior al Marinei Ruse se întâlnea în orașul ocupat temporar Sevastopol”, se arată într-un comunicat.

”Cel puțin 9 persoane au murit, iar alte 16 au fost rănite în atacul lansat de ucraineni asupra sediului sediul Flotei ruse la Marea Neagră. Generali ruși se numără printre aceștia”, a declarat șeful Serviciului de Informații Secrete din Ucraina, Kirilo Budanov, într-un interviu pentru Vocea Americii.

