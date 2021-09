FONDUL GLOBAL | Declin ''alarmant'' în lupta contra HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei din cauza pandemiei de COVID-19

HIV

Pentru prima dată după crearea sa în 2002, Fondul Global pentru lupta împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM sau Fondul Global, n.r.) a raportat un regres, iar reprezentanţii fondului s-au declarat deosebit de îngrijoraţi de reducerile semnificative ale serviciilor de depistare şi prevenţie a HIV pentru populaţiile cheie şi vulnerabile şi de o scădere accentuată a numărului de persoane testate şi tratate pentru TBC, cu un impact deosebit asupra programelor de luptă contra tuberculozei rezistente la medicamente.



Cifrele din 2020 ''confirmă ceea ce ne temeam când a apărut COVID-19'', a rezumat Peter Sands, directorul executiv al Fondului Global, citat în raport. ''Impactul COVID-19 a fost devastator. Pentru prima dată în istoria noastră, principalii indicatori sunt în declin'', a adăugat el.



COVID-19 a perturbat grav accesul la sistemele sanitare, la testele de depistare şi la tratamente în numeroase ţări.



Pandemia de coronavirus a avut consecinţe ''catastrofale'' în lupta împotriva tuberculozei. În 2020, numărul persoanelor tratate pentru tuberculoză rezistentă la medicamente a scăzut cu 19%. În ţările în care Fondul Global investeşte, aproximativ 4,7 milioane de persoane cu această boală au primit tratament, cu aproximativ 1 milion mai puţine în comparaţie cu anul 2019.



În ceea ce priveşte lupta împotriva HIV, impactul COVID-19 este, de asemenea, semnificativ. În timp ce numărul persoanelor seropozitive care primesc terapie antiretrovirală a continuat să crească, cu 9% în 2020, raportul indică un declin ''alarmant'' al serviciilor de prevenţie şi testare pentru persoanele cheie şi vulnerabile.



Numărul persoanelor care au accesat programele de prevenire a SIDA s-a diminuat cu 11% în 2020 - cu 12% în rândul populaţiilor cele mai tinere. Numărul tratamentelor administrate mamelor astfel încât bebeluşii lor să nu contracteze virusul a scăzut cu 4,5%.



Inovaţii



Testarea SIDA a înregistrat o scădere la nivel global cu 22%, întârziind începerea tratamentului în majoritatea ţărilor.



În ţările în care Fondul Global investeşte, 21,9 milioane de persoane au urmat terapie antiretrovirală pentru HIV în 2020, o creştere cu 8,8% în raport cu 2019.



Până în prezent, programele de luptă contra malariei par să fi fost mai puţin afectate de COVID-19, se precizează în raport.



Numărul de plase de ţânţari distribuite a continuat să crească, cu 17% în 2020. În mai multe ţări, voluntarii angajaţi în lupta împotriva malariei au renunţat la distribuţia acestora în centrele mari, incompatibile cu pandemia, preferând să le împartă din uşă în uşă.



Cu toate acestea, numărul de teste efectuate asupra persoanelor suspecte de malarie s-a redus cu 4,3% în 2020. Şi progresele în ceea ce priveşte limitarea răspândirii bolii au stagnat, a notat Fondul Global.



Pandemia de COVID-19 a subliniat ''importanţa critică'' a sistemelor sanitare din întreaga lume, a indicat GFATM.



Cu toate acestea, există câteva motive de speranţă - pandemia s-a aflat la originea mai multor inovaţii benefice în lupta împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei. În Nigeria, spre exemplu, agenţia naţională pentru combaterea SIDA a efectuat teste HIV persoanelor care se prezentau la centrele medicale pentru teste COVID-19, potrivit Fondului Global. Rezultatul: depistarea persoanelor seropozitive a înregistrat o creştere.



În 2020, răspunsul rapid al Fondului Global în contextul pandemiei a făcut posibilă evitarea celei mai grave dintre situaţiile posibile, a notat organizaţia. Anul trecut, GFATM a cheltuit 4,2 miliarde de dolari pentru continuarea luptei împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei.



Fondul Global este un parteneriat original între guverne, societatea civilă, sectorul privat şi pacienţi. Jumătate din fondurile sale sunt utilizate pentru lupta împotriva SIDA, cealaltă jumătate fiind direcţionată către combaterea malariei şi a tuberculozei. De la crearea sa în 2002, Fondul Global susţine că 44 de milioane de vieţi au fost salvate.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI