Astfel, se va înființa o Agenție care autorizează creșterea și vânzarea canabisului și a medicamentelor derivate în farmacii. Acestea le vor distribui numai pe baza unor formulare speciale, securizate, completate de medicii specialiști sau veterinari.

Cultivarea plantelor de canabis este permisă numai cu autorizarea Ministerului Agriculturii. Acesta cumpără toată producția internă de plante de canabis, substanțe și preparate ce conțin canabis și asigură distribuirea lor către farmacii.

Senatul este primul for sesizat, iar legea urmează să fie dezbatută in Camera Deputaților, for decizional.

