Focuri de armă trase de pe teritoriul Ucrainei spre un sat din Transnistria care adăpostește un mare depozit de muniții

Aşa-zisul Minister de Interne al Transnistriei, regiune separatistă prorusă a Republicii Moldova, a anunţat că în timpul nopţii de marţi spre miercuri au fost trase focuri de armă dinspre Ucraina asupra satului Cobasna unde se află un mare depozit de armament şi muniţii.



"Noaptea trecută mai multe drone au fost observate deasupra satului Cobasna din raionul Rîbniţa. Aparatele de zbor au fost lansate din Ucraina. În dimineaţa zilei de 27 aprilie, în jurul orelor 08:45, din direcţia ucraineană s-au tras focuri de armă în direcţia localităţii Cobasna", se menţionează în mesajul instituţiei.

Potrivit "ministerului", au fost de asemenea detectate drone care, după cum susţine acesta, au fost lansate din Ucraina.



Iniţial, agenţia de presă a separatiştilor de la Tiraspol, novostipmr, a anunţat pe canalul său de Telegram că focuri de armă au fost auzite în dimineaţa zilei de miercuri în apropierea depozitelor de armament din Cobasna, informaţie care a fost infirmată apoi de reprezentanţii Transnistriei în Comisia Unificată de Control.



Marţi, preşedintele Republicii Moldova a declarat, după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, pe care îl convocase mai devreme în regim de urgenţă, că incidentele care au avut loc recent în Transnistria constituie o escaladare a tensiunilor şi au fost provocate din interiorul regiunii separatiste transnistrene.



La rândul său, preşedintele ucrainean a afirmat miercuri că Rusia încearcă să destabilizeze Transnistria, care se învecinează cu sud-vestul Ucrainei, pentru a pleda pentru intrarea trupelor Moscovei în această zonă prorusă.

Authorities of Moldovan breakaway region Transnistria state that a Ukrainian fire targeted Cobasna, which houses an ammunition depot. pic.twitter.com/uSO45gCmnD