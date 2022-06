Foaia de parcurs pentru aderarea României la OCDE a fost aprobată oficial. Premierul Nicolae Ciucă: România aşteaptă cu nerăbdare să se implice alături de membrii OCDE în procesul de aderare

Foaia de Parcurs fixează termenii, condiţiile şi etapele procesului de aderare a României la Organizaţie şi urmăreşte alinierea legislaţiei, politicilor şi practicilor interne cu cele ale OCDE.



"Documentul menţionează comitetele sectoriale care vor evalua conformitatea cu legislaţia şi practicile OCDE, principiile care vor ghida activitatea acestora, precum şi maniera în care se vor desfăşura discuţiile de aderare cu autorităţile române. Foaia de Parcurs accentuează importanţa valorilor comune, a viziunii şi a priorităţilor împărtăşite cu Organizaţia, ca elemente esenţiale pe întreaga durată a procesului de aderare, inclusiv în etapa finală a obţinerii statutului de membru OCDE. Adoptarea Foii de Parcurs reprezintă o etapă-cheie în procesul de alăturare a României la OCDE, un obiectiv important al politicii noastre externe, care consolidează perspectiva continuării pe o traiectorie a progresului şi dezvoltării economice", se arată în comunicat.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, vineri, un mesaj de mulţumire membrilor OCDE pentru aprobarea Foii de parcurs pentru aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.



"Mulţumim membrilor OCDE pentru aprobarea Foii de parcurs pentru aderarea României la OCDE. Îi felicităm pe secretarul general Mathias Cormann, conducerea şi eforturile echipei sale. România aşteaptă cu nerăbdare să se implice alături de membrii OCDE în procesul de aderare", a transmis Nicolae Ciucă, vineri, într-un mesaj pe pagina de Twitter a Guvernului.

We thank @OECD Members for the approval of the Roadmap for Romania’s accession to @OECD. We commend the SG’s @MathiasCormann leadership and the efforts of his team. RO looks forward to engaging with Members in the accession process

