Principalele motoare ale creşterii economiei mondiale - Statele Unite, Europa şi China - sunt afectate de încetinirea activităţii economice, astfel încât 2023 va fi un an dificil pentru PIB-ul global, a afirmat directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, la emisiunea 'Face the Nation' a postului american de televiziune CBS, transmite Reuters.

Noul an va fi "mai dificil decât anul pe care l-am lăsat în urmă. De ce? Deoarece cele trei mari economii - Statele Unite, Europa şi China - încetinesc toate simultan", a declarat oficialul FMI.



În octombrie, FMI a înrăutăţit previziunile privind creşterea economiei mondiale în 2023, în urma efectelor războiului din Ucraina, a majorării dobânzilor şi a presiunilor inflaţioniste. China se confruntă cu o explozie de cazuri de COVID-19 după ce a abandonat brusc, luna trecută, politica sa strictă de "zero-COVID", la trei ani după apariţia coronavirusului în oraşul Wuhan.



"Pentru prima dată în ultimii 40 de ani, avansul economiei Chinei în 2022 se va situa probabil la nivelul creşterii economiei mondiale sau sub acest nivel. Mai mult, numărul ridicat de infecţii cu care se va confrunta statul asiatic în următoarele luni va afecta probabil economia chineză dar şi evoluţia PIB-ului global", a explicat Georgieva.



În octombrie, FMI estima o expansiune a economiei Chinei de 3,2% în 2022, similară cu nivel previzionat pentru PIB-ul global, şi o accelerare în 2023 a economiei chineze la 4,4%, în timp ce PIB-ul global ar urma să încetinească.



Declaraţiile directorul general al Fondului Monetar Internaţional sugerează că luna aceasta instituţia ar putea înrăutăţi din nou previziunile privind creşterea economiei Chinei şi a PIB-ului global.



Economia SUA are o evoluţie diferită şi ar putea evita recesiunea, a apreciat Georgieva. Oficialul a declarat: "Economia americană este cea mai rezistentă şi ar putea evita recesiunea. Vedem că piaţa forţei de muncă rămâne destul de solidă".

