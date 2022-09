FMI a deblocat 27 de milioane de dolari pentru Republica Moldova

Fondul Monetar International

Această sumă face parte dintr-un pachet mai amplu de 800 de milioane de dolari pe care Republica Moldova îl poate accesa pe parcursul a 40 de luni, dacă îndeplineşte anumite jaloane prevăzute în acordul cu FMI.



Prin includerea fondurilor care au fost eliberate miercuri, sprijinul total pe care Republica Moldova l-a primit până acum de la FMI se ridică la 242 milioane de dolari.



Presiunile asupra finanţelor publice ale Republicii Moldova s-au intensificat după ce Rusia a invadat Ucraina, conducând la un val de refugiaţi şi la efecte secundare precum explozia preţului gazelor naturale şi alimentelor.



Potrivit FMI, efectele războiului din Ucraina continuă să afecteze perspectivele Republicii Moldova. Economia este aşteptată să stagneze pe termen mediu iar inflaţia va rămâne ridicată din cauza creşterii preţurilor la alimente şi energie. În plus, deficitul de cont curent şi deficitul fiscal sunt aşteptate să se majoreze semnificativ în acest an.



"În pofida acestor provocări, autorităţile rămân angajate faţă de programul susţinut de FMI, care este destinat să sprijine persoanele vulnerabile, să continue reformele şi să creeze condiţiile pentru o creştere sustenabilă şi incluzivă. Autorităţile au finalizat cu succes angajamentele cu privire la guvernanţa fiscală, supravegherea sectorului financiar şi întărirea legislaţiei în domeniul anti-corupţiei", a declarat directorul general adjunct al Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kenji Okamura.



FMI recomandă autorităţilor de la Chişinău să menţină un mix de politici adecvat, având în vedere presiunile inflaţioniste, constrângerile bugetare şi riscurile la adresa scenariului de bază. În plus, este nevoie de eforturi concentrate pentru a îmbunătăţi eficienţa cheltuielilor şi să avanseze reformele în domeniul energiei şi întreprinderilor de stat. O altă recomandare vizează protejarea independenţei Băncii Naţionale a Moldovei şi, de aceea adoptarea, până la finele lunii octombrie, a legislaţiei care să consolideze autonomia instituţională a BNM este vitală.



La finele lunii iunie, Republica Moldova, o mică ţară cu 2,6 milioane de locuitori situată între Ucraina şi România, a obţinut statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană

