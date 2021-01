Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiţi actori români, împlinește 85 de ani

Florin Piersic

An de an, televiziunile, presa şi mai ales voi, publicul m-aţi sărbătorit, m-aţi răsfăţat, m-aţi aplaudat, iar eu am primit o mare de flori, vorbe minunate şi toată iubirea voastră, cu recunoştinţă. (...) Şi acum vine marele 'Dar'. Copii, e prea multă tristeţe în lume. De curând mi-am pierdut un prieten de o viaţă, Rocco-Grigore Rusu, care a fost răpus de boala asta blestemată, iar o minunată parteneră a mea se zbate acum între viaţa şi moarte, din acelaşi motiv. Vă spun drept: mi se pare cam nepotrivit să ne ţinem de sărbătoriri, scrie Florin Piersic pe Facebook, într-o postare intitulată "Scrisoare către voi".

Florin Piersic: Sunt, rămân și când nu o să mai fiu, al dumneavoastră!

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiţi actori români, s-a născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj.

Spectacolul său de absolvire a fost "Peer Gynt" de Henrik Ibsen, iar doi ani mai târziu a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, obţinând rolul principal în "Discipolul diavolului" de George Bernard Shaw. Au urmat roluri în piesele "Tragedia optimistă" de Vsevolod Vişnevski, "Oameni şi şoareci" de John Steinbeck sau "Orfeu în Infern" de Tennessee Williams, care i-au scos în evidenţă talentul şi naturaleţea, scrie site-ul Teatrului Naţional Bucureşti - www.tnb.ro.

Pe parcursul bogatei sale cariere, a interpretat zeci de roluri pe scena Naţionalului bucureştean, în piese ca "Act veneţian" de Camil Petrescu, "Zbor deasupra unui cuib de cuci" de Dale Wasserman, "Gaiţele" de Alexandru Kiriţescu, "Idiotul" după F.M. Dostoievski , "Logodnicele aterizează la Paris" de Marc Camoletti, "Cartea lui Ioviţă" de Paul Everac şi multe altele, conform tnb.ro.

Celebritatea şi popularitatea actorului nu se datorează doar rolurilor sale de pe scenă, ci şi celor interpretate în cinematografie.

Florin Piersic are o bogată activitate în filmul românesc, jucând în peste 55 de pelicule. Debutul în film s-a produs cu "Ciulinii Bărăganului", în 1957, interpretând rolul lui Tănase, potrivit site-ului https://www.imdb.com/. Şi-a evidenţiat talentul în "Neamul Şoimăreştilor" (1965), regizat de Mircea Drăgan, apoi în filmul care l-a făcut cunoscut - "De-aş fi... Harap Alb" (1965), regizat de Ion Popescu-Gopo.

Rolurile sale celebre din filme rămân cele de haiduci - Anghel Şaptecai sau Grigore Pintea, însă cel mai cunoscut şi îndrăgit rol, cu care se identifică în conştiinţa publicului, este Mărgelatu - personajul cu pălărie şi mantie neagră, purtând o armă cu opt ţevi scurte şi având în mână o "pălărie" de floarea-soarelui din care mănâncă seminţe - din seria filmelor regizate de Doru Năstase şi Gheorghe Vitanidis, în care făcea un cuplu artistic greu de egalat cu personajul Buză de Iepure, interpretat actorul şi cascadorul Szobi Cseh.

În luna decembrie 2006, Florin Piersic a lansat la Cluj-Napoca DVD-ul "Omul cu 100 de chipuri", cu înregistrări şi un interviu realizat de TVR Media, scie site-ul http://enciclopediaromaniei.ro/.

Spectacolul de teatru "Străini în noapte" de Eric Assous, în regia maestrului Radu Beligan, a avut premiera în 2007, adunând, pe parcursul a 13 ani, peste 1.280 de reprezentaţii. La început, parteneră de scenă în acest spectacol i-a fost actriţa Emilia Popescu, ulterior Florin Piersic jucând împreună cu actriţa Medeea Marinescu.

Florin Piersic şi Emilia Popescu în spectacolul "Străini în noapte" de Eric Assous, în regia lui Radu Beligan, jucat la Sibiu, 2007.

În 2009, a lansat albumul muzical ''Hoinărind printre amintiri'', care cuprinde zece piese compuse de Dan Iagnov, toate cântate de marele actor.

Titlul albumului a fost şi titlul spectacolului-omagiu, din 2010, când Florin Piersic a fost sărbătorit pe scena Sălii Palatului din Capitală, la împlinirea a peste 50 de ani dedicaţi scenei şi cinematografiei româneşti.

A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural clasa a V-a (1967) ''pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice''.

La 30 mai 2002 a fost decorat de Preşedinţia României cu Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, alături de alţi actori, ''pentru prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care au dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc'', iar în ianuarie 2016 a primit Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Ofiţer, "în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice susţinute pe cele mai importante scene din ţară, pentru dragostea, înţelegerea şi talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale şi cinematografice şi a tinerelor talente".







În 2008, a primit din partea Primăriei Capitalei diploma "In Honoris". Universitatea de Vest din Timişoara i-a acordat, în 2014, titlul de Doctor Honoris Causa Artis.

La 31 ianuarie 2011, Florin Piersic a primit prima stea pe Walk of Fame-ul bucureştean, în cadrul unui proiect cultural inaugurat în Piaţa Timpului din Capitală.

În 2016, actorului i-a fost acordat Premiul pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a zecea ediţii a Galei Premiilor Gopo.

Florin Piersic a urcat pe scena Sălii Thalia alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat Sibiu, pentru prima dată în istoria instituţiei, la 1 februarie 2018, pentru a interpreta rolul de narator în Suita "Peer Gynt" de Edvard Grieg.





Un spectacol dedicat aniversării actorului a fost organizat la cinematograful din Cluj care îi poartă numele, la 27 ianuarie 2019, când actorul a împlinit 83 de ani.



La 14 mai 2019, Florin Piersic a primit, la cea de-a XXVII-a ediţie a Premiilor Galei UNITER care a avut loc la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca, Premiul pentru întreaga activitate, care i-a fost înmânat de Ion Caramitru. În iunie, acelaşi an, actorul a fost omagiat în cadrul celei de-a zecea ediţii a Festivalului Serile Filmului Românesc desfăşurate la Iaşi, primind şi prima stea din cele cinci de pe "The Wall of Fame", o iniţiativă a unui hotel ieşean, dar şi titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi.

