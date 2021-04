Florin Cîţu: România trebuie să facă rapid pasul către o economie competitivă, digitalizată

Premierul Florin Cîțu / FOTO: www.facebook.com/guv.ro

"Uitându-ne la anul acesta şi la ce urmează, ideea este ce vrem noi şi ce vrea această coaliţie de la această economie. Şi, din punctul meu de vedere, este momentul să facem tranziţia, şi trebuie să o facem rapid, către o economie competitivă, digitalizată, care promovează know-how, o economie modernă. Acum trebuie să facem tranziţia şi trebuie să facem tranziţia rapid, trebuie să o facem în patru ani de zile. Deci, asta este provocarea pentru noi, pentru că, vă spun, fără o economie puternică, o economie care să fie competitivă în UE, dar şi la nivel global, restul, tot ceea ce auzim în spaţiul public, reprezintă doar promisiuni populiste. Şi vreau, de asta, să fie foarte clar, din punctul meu de vedere, tot ceea ce facem noi prin actul de guvernare trebuie să aibă ca rezultat o economie puternică, o economie competitivă, o economie care să stea pe picioarele ei", a afirmat Cîţu, la videoconferinţa "Bursa în anul crizei sanitare şi al incertitudinilor economice".



Şeful Executivului a subliniat că va trebui schimbată şi atitudinea în privinţa atragerii investiţiilor. "Să nu mai avem acea atitudine de a aştepta să vină investitorii la noi, noi ne pregătim şi aşteptăm, nu, să mergem noi după investitori. Deci, trebuie să intrăm în terenul de joc să atragem investiţii", a transmis prim-ministrul.



"(Strategia pentru dezvoltarea pieţei de capital) este un lucru foarte important şi ar trebui să se întâmple cât mai curând. În acelaşi timp, din partea noastră, Guvernul, deja, a adoptat un proiect de lege care a mers în Parlament pentru a anula inepţia de anul trecut care nu permitea companiilor de stat să fie listate, acest lucru sper că se va întâmpla cât mai curând. Şi, după aceea, bineînţeles, îl aveţi aici pe domnul ministru al Economiei care vă poate spune dacă există companii în coordonarea ministerului care pot să fie listate sau nu. Avem şi la Energie şi sunt mai multe sectoare de unde putem să găsim candidaţi pentru piaţa capital", a spus Florin Cîţu.



Premierul a menţionat că rămâne în intenţia sa şi există o strategie în acest sens pentru capitalizarea instituţiilor financiare ale statului.



"Sunt mai multe, nu doar CEC, ale statului, de a le ajuta cu capital, dat nu de la stat. Este o discuţie pe care o vom avea în perioada următoare pentru a prezenta o strategie pentru toate aceste instituţii financiare ale statului, având în vedere că urmează şi înfiinţarea unei bănci naţionale de dezvoltare şi cumva trebuie să integrăm totul. Avem o bancă de retail, avem o bancă de corporate-retail, avem două fonduri - garantare, contragarantare - şi mai facem o bancă de dezvoltare. Toate acestea erau, bineînţeles, înainte să preluăm guvernarea, erau deja făcute şi acum vom veni cu o strategie pentru toate, dar ca să facem o reformă a acestor instituţii e nevoie de capitalizare şi nu va face statul această capitalizare", a explicat Cîţu.



El a subliniat că o altă direcţie de acţiune este eliminarea risipei banului public şi menţinerea cheltuielilor publice sub control.



Potrivit premierului, România trebuie să profite în această perioadă şi de evaluarea "foarte bună" a Standard&Poors.



"Nu s-a mai întâmplat niciodată să se întoarcă evaluarea unei perspective atât de rapid, după numai un an de zile. Asta arată foarte clar că ceea ce am promis şi unele lucruri le-am făcut, dar ceea ce am pus pe hârtie este credibil. Asta este cel mai important, arătăm că vrem să facem lucrurile acestea şi le-am pus într-un mod credibil. Trebuie să profităm de acest lucru şi să ne uităm, din partea noastră, care au fost barierele din cauza cărora, până acum, investitorii au ocolit România. Eu am câteva idei. În modul în care noi tratăm proprietatea privată, de exemplu, numărul de autorizaţii, timpul pe care trebuie să-l aştepţi până vin autorizaţiile. Sunt lucruri care sunt importante, dar cred că dacă noi clarificăm pentru investitorii străini că proprietatea privată în România este garantată şi nu există riscuri cred că vom face o mare diferenţă în perioada următoare", a indicat Florin Cîţu.



Prim-ministrul a reiterat că nu are în vedere creşterea de taxe, iar la nivelul fiscalităţii va continua implementarea de noi proiecte. "E-facturare este, după conectarea caselor de marcat, este următorul proiect major. Ambiţia mea este de a-l avea gata anul acesta. Voi avea discuţii cu ministrul Finanţelor pe această temă, de a accelera acest proces", a precizat Cîţu.

ŞTIRILE ZILEI