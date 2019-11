Florin Cîţu: România a fost condusă după două bugete în ultimii trei ani, după metoda Al Capone

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu

"Cam tot ce am găsit aici a depăşit cele mai pesimiste aşteptări. Mai mult, am aflat că situaţia reală nu era cunoscută şi nu era anticipată nici de partenerii noştri internaţionali. Deci informaţiile care circulau nu erau cele reale. Concluzia este că, în ultimii 3 ani, economia României a fost condusă după două bugete şi aici vă spun foarte responsabil: a fost un buget, cel prezentat în Parlament şi care nu a fost asumat nici de premier nici de ministrul Finanţelor Publice, şi un al doilea buget, care avea toate informaţiile reale, un buget folosit pentru finanţarea baronilor locali şi aşa mai departe. Este exact metoda, şi nu am găsit altă comparaţie, metoda folosită de Al Capone de a avea două registre, un registru pentru fisc şi unul pentru el", a explicat Cîţu.

Cîțu: Deficitul bugetar la 10 luni a urcat la 2,84% din PIB

Deficitul bugetar la 10 luni a urcat la 2,84% din produsul intern brut (PIB) a precizat joi ministrul Finanțelor Florin Cîțu într-o conferință de presă.

„Deficitul astăzi, dacă nu facem nimic, este în jur de 4%. Peste 4% ca să fiu mai precis. Aici a fost și discuția de la Comisie, pentru că nimeni nu se aștepta să fie așa rea situația. Dacă nu facem nimic în urmatoarea luna si jumatate, deficitul va ajunge peste 4%. Avem cateva soluții, sunt 11 miliarde care nu au fost colectați și poate putem recupera ceva dar asta este situatia. Rectificarea va veni cu un deficit mai mare de 4% în acest an”, a spus Florin Cîțu.

El a arătat că execuția la 10 luni prevedea venituri de 260,7 miliarde de lei.

ŞTIRILE ZILEI