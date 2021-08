Neînțelegeri în coaliție EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„O să pun pe ordinea de zi desfiinţarea SIIJ, pentru că este foarte important pentru mine şi pentru funcţionalitatea eficientă a serviciului public de justiţie pentru cetăţeni desfiinţarea acestei instituţii. Venim cu o propunere, ştiţi foarte bine, ministrul Justiţiei a cerut opinia Comisiei de la Veneţia în primăvară, o opinie care este foarte bună, dar foarte multe aspecte din acea opinie nu au fost discutate în spaţiul public. Şi atunci, noi credem că dacă se ia în considerare în totalitate opinia Comisia de la Veneţia, avem soluţia pentru a ieşi din acest impas temporar în care ne aflăm. Şi vom veni astăzi, împreună cu doamna Scântei, cu o soluţie pe masa coaliţiei”, a precizat Cîţu.

În context, preşedintele Comisiei juridice din Senat, Iulia Scântei, a declarat că PNL rămâne consecvent proiectului adoptat de Guvern în ceea ce priveşte cele două obiective majore: desfiinţarea în această sesiune parlamentară a Secţiei speciale şi respectarea 'în mod neechivoc' a competenţei materiale a parchetelor în România, menţionând că recomandările ministrului Justiţiei pot fi transformate în soluţii legislative.

„Rămânem consecvenţi proiectului adoptat de Guvern, sub conducerea premierului, în ceea ce priveşte cele două obiective majore: desfiinţarea în această sesiune parlamentară a Secţiei speciale şi respectarea în mod neechivoc a competenţei materiale a parchetelor în România. În acelaşi timp, da, am citit şi noi opinia solicitată de ministrul Justiţiei şi considerăm că ceea ce a formulat cu titlul de recomandări acolo pot fi transformate în soluţii legislative care să accelereze atingerea acestui obiectiv al coaliţiei”, a susţinut Scântei.

În opinia ei, SIIJ „nu este doar o instituţie creată de PSD pentru a fi folosită ca instrument de presiune asupra judecătorilor şi procurorilor care îşi fac treaba, ci a fost folosită şi ca mecanism pentru a extrage anumite dosare din competenţa DNA, dosare de corupţie ale politicienilor”.

Barna: La subiectul SIIJ a fost un moment hazliu; au fost 20 minute de discutat cu izuri de tabără

Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni, că discuţiile din coaliţia de guvernare pe tema desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) au reprezentat "un moment hazliu", pentru că reprezentanţii PNL au spus că au o soluţie, fără să o precizeze.



Barna a menţionat că discuţiile vor continua şi săptămâna viitoare.



"La subiectul SIIJ a fost un moment hazliu, cu adevărat hazliu astăzi, pentru că colegii de la PNL ne-au spus că ar avea o soluţie, dar nu ne-o spun şi a fost aşa: 20 de minute - jumătate de oră de discutat cu izuri de tabără. Vor continua discuţiile săptămâna viitoare, sperăm să vedem dacă identificăm şi o soluţie care să funcţioneze şi să depăşim această buturugă mică care se face din ce în ce mai mare", a afirmat Barna după şedinţa coaliţiei.



El a adăugat că vor mai avea loc discuţii în această săptămână şi speră să se găsească o formulă până săptămâna viitoare.



"Vă spuneam că a fost un moment distractiv pentru că ziceam: da, trebuie să respectăm deciziile, recomandarea Comisiei de la Veneţia, da, toată lumea e de acord. Cam care ar fi varianta? Păi, să respectăm legile, recomandarea Comisiei de la Veneţia. Deci, cum? Păi, să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneţia. Chiar a fost autentic un moment distractiv, comic, dacă nu ar fi fost şi cumva neproductiv la acest moment. Vor mai avea loc discuţii săptămâna aceasta, am convenit lucrul acesta, o să vedem dacă până săptămâna viitoare chiar găsim o formulă care să reflecte şi mai mult ceea ce a fost, ceea ce proiectul Guvernului face deja, pentru că recomandarea Comisiei de la Veneţia exact asta spune: că desfiinţarea SIIJ cu revenirea competenţelor pe materie la cele trei parchete - DNA, DIICOT şi Parchetul General - este varianta firească şi normală", a mai spus Barna.



Întrebat dacă USR PLUS menţine condiţia de aprobare a PNDL 3 în funcţie de aprobarea proiectului SIIJ în forma actuală, Barna a spus: "Nu este vorba de condiţie. Sunt priorităţi ale acestei coaliţii care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie îndeplinite, să fie agreate în cadrul coaliţiei pentru că, altfel, dacă luăm, aşa, pe sărite ceva ce satisface agenda sau interesul doar unui partid sau altuia din coaliţie, nu e nici sănătos, nici funcţional pentru coaliţie. Deci, toate aceste obiective despre care am vorbit şi astăzi rămân în continuare pe agenda de priorităţi pentru perioada următoare şi sunt rămân, în continuare, optimist că vom găsi o soluţie"

