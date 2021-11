Florin Cîţu, întrebat dacă sunt probleme cu plata pensiilor şi salariilor: Am plătit la timp toate facturile

Premierul Florin Cîțu

Întrebat dacă sunt bani pentru plata pensiilor şi salariilor, având în vedere că la pensii ar exista un deficit de trei miliarde de lei, Cîţu a răspuns că, atunci când PNL a preluat guvernarea, a fost nevoie să crească deficitul bugetar a putea fi plătite facturi restante de 7-8 luni.



"Nu ştiu de unde aveţi aceste date. Noi, când am preluat guvernarea, vă aduc aminte că a trebuit să creştem deficitul bugetar pentru a plăti facturi restante de 7-8 luni de zile. Nu este cazul în acest moment, am plătit la timp toate facturile, toate salariile, deşi am crescut şi pensii şi alocaţii într-o perioadă de criză majoră la nivel global. Nu am mai văzut o altă ţară care să facă acest lucru. Am plătit facturi pentru sectorul privat, nu există aproape nicio factură restantă. La TVA, rambursarea TVA - este pentru prima oară când sunt plătite la timp şi nu există niciun fel de probleme", a afirmat Cîţu, la Parlament.

