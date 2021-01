Școala s-ar putea deschide mai devreme EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:



"Am avut o discuţie şi cu domnul Kelemen Hunor, şi cu domnul Barna şi eu vreau să fie redeschise şcolile, să deschidem şi restaurantele, am spus acest lucru şi anul trecut. Din punctul meu de vedere, dacă nu ar fi problema de sănătate, aş vrea să fie redeschise. Avem această condiţionare de pandemie. (...) Personal, eu cred că trebuie să facem totul să putem să redeschidem şcoala cât mai devreme, de aceea este important ca pe lângă campania de vaccinare să avem şi această campanie de reducere a efectelor pandemiei, să menţinem ritmul. Până acum am văzut că a scăzut numărul, am ajuns la un nivel confortabil, sunt oraşe care au ieşit din carantină, municipii. Dacă păstrăm această tendinţă, putem să redeschidem şcolile pe 8 februarie", a spus Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.



UDMR susţine, în continuare, redeschiderea şcolilor şi grădiniţelor, respectiv ca învăţământul clasic să reluat din 8 februarie, a precizat, miercuri, liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor.

Și ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a precizat astăzi că, dacă situația epidemiologică o va permite, reluarea școlii în format fizic s-ar putea întâmpla pe 8 februarie.

„În condițiile în care pandemia de COVID-19 afectează încă sănătatea populației, se impune adoptarea în regim de urgență desfășurarea procesului de învățământ, astfel încât cadrele didactice și elevii să beneficieze de drepturile constituționale la învățătură și sănătate în condiții de siguranță epidemiologică, demonstrând în același timp dorința Guvernului de trecere a școlii în format clasic începând cu cel de al doilea semestru al anului școlar 2020 2021 sub rezerva evoluției epidemiologice”, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

Și opoziția vrea același lucru, dar mai devreme, chiar de lunea viitoare, însă doar acolo unde situația epidemielogică o va permite.

“Solicitarea noastră foarte clară, ferm, este ca școlile primare și grădinițele să reînceapă activitatea așa cum este ea planificată. Nu în 8 februarie, ci acum! Luăm măsuri uniform, în toată țara facem la fel, dar avem situații foarte diferite între județe, între orașe, între școli. De ce să nu lăsăm unitățile de învățământ, inspectoratele școlare să aprecieze împreună cu direcțiile de sănătate publică, care dintre șlcoli își pot relua activitatea?”, a precizat deputatul PSD Alexandru Rafila.

Descentralizarea deciziei privind deschiderea școlilor este susținută și asociațiile de părinți, care se tem că examenele naționale din vară vor fi un dezastru.

Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi: Va fi dezastru! Eu am preconizat de la începutul anului școlar că acest an va fi compromis. Acești copii să meargă, indiferent de rata incidenței, în școli și să înceapă o activitate intensă de pregătire”.

Și experții în Educație sunt de părere că elevii ar trebui să revină mai devreme în bănci, acolo unde pericolul COVID este mic.

Ruxandra Manea, expert în Educaţie: “Este important să începem şcolile cât mai devreme, în siguranţă, acolo unde este posibil. Şcoala online şi-a arătat limitările în foarte multe situaţii. Cu siguranţă trebuie gândite planuri remediale”.

Semestrul I se va încheia pe 29 ianuarie. Elevii vor reveni la ore după o săptămână de vacanță, pe 8 februarie.

