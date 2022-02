Florin Cîţu, președintele PNL: Sper să nu crească peste 10% inflaţia. Lucrurile ar scăpa de sub control şi ar fi foarte complicat să readuci inflaţia la 2,5% fără costuri majore în economie

Preşedintele Senatului, liderul PNL Florin Cîţu, a declarat că este îngrijorat de rata inflaţiei, pentru că o creştere a acesteia ar însemna pentru românii cu venituri mici "o taxă pe sărăcie" şi la o valoare de peste 10% lucrurile "ar scăpa de sub control".

"Vom vedea estimările Băncii Centrale. Eu sper să nu crească peste 10%, pentru că atunci chiar lucrurile ar scăpa de sub control şi ar fi foarte complicat să readuci inflaţia la 2,5% fără costuri majore în economie. (...) Despre inflaţie sunt discuţii, sunt îngrijorările pe care le am. În acest moment, rata inflaţiei este cu mult peste ţintă. Ţinta Băncii Centrale, ştiţi foarte bine, este 2,5. Este trecut peste ţintă. Întrebarea este dacă se menţine sus aceasta rată o perioada lungă de timp, care sunt soluţiile. Şi aici, repet, ele sunt la Guvern şi la Banca Naţională a României, dar dacă nu se rezolvă aceasta problemă va trebui să ne aşteptăm, în special în sectorul bugetar, ca oamenii să vină cu cereri de creşteri de salarii", a afirmat, Cîţu, miercuri, la Senat.



El a explicat că la o inflaţie mare "puterea de cumpărare este erodată" şi este datoria instituţiilor statului, care au în atribuţii temperarea inflaţiei, să vină cu soluţii.



"Până la urmă, există o întrebare pe care şi-o pun economiştii, dacă poţi să ai inflaţie mare, dobânzi mici şi curs stabil în acelaşi timp. Dacă nu, unde dai drumul? Dar, soluţiile, repet, le aştept în coaliţie. Am spus şi în coaliţie că sunt îngrijorat de rata inflaţiei, pentru că asta ar însemna, pentru românii cu venituri mai mici, în primul rând, o taxă pe sărăcie, dar îi afectează pe toţi", a adăugat Cîţu.

