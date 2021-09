Florin Cîţu: O să cer o anchetă, o analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul patru al pandemiei. USR PLUS spune că răspunderea pentru eșecul vaccinării o poartă premierul

Premierul Florin Cîțu: "O să cer o anchetă/analiză pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul 4. Ştiam că vine valul 4".

Premierul Florin Cîțu: “Suntem pregățiți nu numai de valul 4, suntem pregătiți să depășim pandemia de fiecare dată. Sunt sigur că și Ministerul Sănătății este pregătit, deci nu ar trebui să fie nicio problemă, avem doze de vaccin”.

(Data: 26.07.2021 CONSTANŢA )

Premierul Florin Cîțu: "Aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătăţii acest val patru, să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta".

IOANA MIHĂILĂ, fostul ministru al Sănătății, USR PLUS: "Era inadmisibil ca, în lunile de vară, când au fost zile când am avut sub 30 de pacienți internați la ATI, noi să ținem goale paturi de ATI pentru a ne pregăti pentru ce se întâmplă în aceste zile.

Fostul ministru Ioana Mihăilă spune că a luat măsuri din timp. Le-a cerut spitalelor să aibă circuite pentru a putea interna şi pacienţi cu COVID şi fără COVID. Şi le-a obligat să-şi asume că vor reveni la numărul maxim de paturi ATI COVID din valul 3, când va fi nevoie. Cei de la USR PLUS îl acuză pe premier că este responsabil de eşecul campaniei de vaccinare. Şi îi cer să vină în parlament cu un raport.

IOANA MIHĂILĂ, fostul ministru al Sănătății, USR PLUS: Ce am spus pe perioada întregului mandat este că vom avea de suferit în acest val 4, în funcție de cât de mult ne vom vaccina. Asta e important să înțelegem, cine a coordonat de fapt campania de vaccinare.

Sunt trei explicaţii pentru rata redusă de vaccinare, spune medicul şi cercetătorul Octavian Jurma: campania mai influentă a antivacciniştilor, lipsa de încredere a oamenilor şi relaxarea restricţiilor.

OCTAVIAN JURMA, medic și cercetător: A fost o campanie extrem de dură şi sofisticată, nemiloasă la adresa oamenilor, promovată chiar de medici care ştiau că prin asta vor împinge oamenii spre a se infecta. Motivul primar e profitul. Momentul în care noi am pierdut real lupta cu vaccinarea a fost 15 mai. Din păcate, n-a fost doar anunțată o campanie de relaxare care a funcționat foarte bine, cum am văzut, am devenit cea mai relaxată țară din Europa și apoi cea mai relaxată țară din lume. Dacă s-a terminat pandemia, eu nu mai am motiv să mă vaccinez.

VALERIU GHEORGHIȚĂ, președinte CNCAV: (Cum va explicați că după valul 3 s-a prăbușit vaccinarea?) Cu siguranță, un motiv a fost legat de o percepție falsă a faptului că am scăpat de această pandemie și în perioada verii riscul de transmitere a fost mult încetinit, însă era momentul potrivit să ne vaccinăm tocmai pentru a fi mai bine protejați în plin val 4.

În ultima săptămână, odată cu avalanşa de infectări, a început să crească din nou şi numărul celor vaccinaţi. Au început să se îmbolnăvească şi persoane care s-au vaccinat acum mai bine de şase luni: pentru a le creşte protecţia faţă de varianta Delta, oficialii vor să înceapă mai repede administrarea dozei 3. Experţii vor discuta propunerea săptămâna aceasta, iar doza suplimentară ar putea fi făcută chiar de săptămâna viitoare.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că va cere cât mai rapid o anchetă privind modul în care Ministerul Sănătăţii a pregătit valul al patrulea al pandemiei. Totodată el a spus că vrea să vadă creșterea ratei de vaccinare și că lockdown-ul n-a ajutat deloc, doar întârzie lucrurile.

Numărul de infectări cu SARS COV-2 este în creștere iar spitalele din România sunt în zona roşie. În Capitală, nu mai sunt locuri la terapie intensivă şi cu greu se mai găseşte un pat şi în secţii. Situaţia este la fel de gravă la nivel naţional. Premierul este nemulțumit și a spus că va cere o anchetă, o analiză, pentru că vrea să ştie cum a fost pregătit valul patru.

Ştiam că vine valul patru, eu am spus tot anul, după ce s-a terminat valul trei, că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secţiile ATI pentru COVID. Am spus foarte clar să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătăţii acest val patru, să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont va fi responsabil pentru asta", a spus Cîţu, aflat într-o vizită în judeţul Prahova.

Ministrul a pregătit spitalele pentru acest val patru. Am trecut deja prin câteva valuri noi, ca țară, și sistemul de sănătate, dacă am învățat ceva din primele valuri este că nu putem lăsa această responsabilitate și această sarcină în spatele oamenilor din Sănătate. Florin Cîțu, premierul în funcție, a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. De când a preluat mandatul, din decembrie anul trecut, nu vrut să lase la Ministerul Sănătății, a vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Această campanie este un eșec și singurul responsabil pentru acest eșec este Florin Cîțu, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, Ionuț Moșteanu.

Premierul a precizat că va discuta cu autorităţile sanitare şi cu managerii de spitale despre situaţia secţiilor ATI, deoarece este nevoie şi de detaşarea de personal, nu doar de suplimentarea numărului de paturi, subliniind că în perioada următoare va creşte la 1.600 numărul paturilor de Terapie Intensivă destinate pacienţilor cu COVID-19.

"Noi avem un număr de paturi ATI, trebui să transformăm din non-COVID în COVID, asta facem acum, dar trebuie să detaşăm şi personalul şi aş vrea să văd acest plan cât mai repede cu putinţă pus la punct. Repet, este anormal şi cineva trebuie să răspundă pentru asta, dacă valul patru nu a fost pregătit, deşi am vorbit de asta toată vara. Vom avea toate datele concrete, pentru că ele se schimbă în fiecare zi. Ultima cifră pe care o am era de 1.024 de paturi ATI COVID. Ştiţi foarte bine că atunci când am preluat din nou Ministerul Sănătăţii, numindu-l pe domnul ministru Cseke, cred că erau vreo 600 de paturi, deşi eu am spus tot timpul că trebuie să rămânem la 1.600 de paturi. Domnul ministru a înţeles mesajul meu, a adăugat vreo 400 de paturi imediat şi va adăuga până la 1.600 de paturi cât mai curând posibil, dar nu doar asta este provocarea. Provocarea este să avem şi personalul detaşat în aceste secţii COVID", a transmis şeful Executivului.

Premierul Florin Cîţu a participat, marţi, la ceremonia de semnare a contractului de finanţare a Spitalului Orăşenesc Sinaia.

"Ce vreau să văd este creşterea vaccinării, pentru că e singura soluţie prin care putem să depăşim pandemia. Lockdown-ul n-a ajutat deloc la nimic, doar întârzie lucrurile. Ca să scăpăm de pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Este singura soluţie. Avem doze de vaccin, avem tot ce ne trebuie, doar trebuie să ne vaccinăm şi în acelaşi timp am spus că trebuie să menţinem şi economia deschisă. De aceea am luat şi aceste măsuri, cea cu certificatul verde, de a asigura că românii pot să-şi desfăşoare activităţile în siguranţă, că vor să meargă la restaurant, la cinematograf, că vor să meargă la birou, trebuie să fie în siguranţă", a declarat marţi Florin Cîţu.

Referitor la obligativitatea testării copiilor, premierul a arătat că se va consulta cu specialiştii din sănătate, afirmând că ar putea exista posibilitatea modificării unor reglementări.



"Eu aş vrea ca românii să-şi vadă de viaţă, dar în condiţii cât mai sigure, asta este cel mai important şi atunci, dacă putem să găsim măsuri care să îmbunătăţească măsurile pe care deja le-am luat, eu sunt de acord să modificăm, bineînţeles", a transmis Cîţu, aflat într-o vizită în judeţul Prahova.

ŞTIRILE ZILEI