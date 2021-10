Florin Cîțu: PNL nu are un pact cu PSD, se va discuta cu USR pentru susţinerea în Parlament

Florin Cîțu

Cîţu a precizat că PNL are responsabilitatea de a negocia o majoritate parlamentară pentru a trece acest Guvern, menţionând că nu are un pact cu PSD şi că va discuta cu USR pentru susţinerea în Parlament.



Am început discuţiile pe programul de guvernare, nu am discutat sau negociat noi ministere. Astăzi a fost doar o discuţie despre programul de guvernare. (...) Cred că calendarul este aşa: mâine programul de guvernare, după aceea discutăm despre portofolii şi o să fie simplu, că avem 6 portofolii care sunt acolo, toate importante, după aceea luni seara - marţi venim în Parlament, să fim realişti, cred că miercuri vor fi comisiile şi votul pe joi. Să fie toată lumea realistă şi să înţelegem, a afirmat Cîţu.



Întrebat dacă PNL este dispus să cedeze din ministerele de forţă, Florin Cîţu a spus: "6 ministere le avem acolo, vom vedea. Haideţi să ajungem acolo, întâi facem programul de guvernare mâine, vă asigur că va fi un program de guvernare care răspunde nevoilor şi urgenţelor prin care trece România astăzi: sănătate, energie. Avem discuţia pe portofolii în zilele următoare şi pe nume şi le veţi vedea, până luni mai e puţin".



Liderul PNL a spus, întrebat dacă va negocia şi cu PSD, că "negocierea şi majoritatea este responsabilitatea PNL, care va negocia cu parlamentarii pentru a avea o majoritate la vot".



Pentru susţinere în Parlament cred că da, se va discuta şi cu USR, a adăugat Cîţu.



El a precizat că PNL nu face niciun pact cu PSD.



"Nu se face niciun pact (cu PSD - n.r.). Mergem în Parlamentul României. Nu este niciun pact cu PSD, se merge în Parlament şi USR are şansă să voteze acest Guvern. Astăzi suntem aici pentru că USR a votat o moţiune a PSD, ca să fim foarte clari", a adăugat Florin Cîţu, întrebat pe această temă.



Preşedintele PNL, Florin Cîţu, şi premierul desemnat Nicolae Ciucă au avut, vineri, la sediul PNL, o întâlnire cu liderul UDMR, Kelemen Hunor pe tema formării Guvernului.

