Florin Cîțu: Mandatul nostru nu s-a flexibilizat, este același mandat de Guvern minoritar PNL-UDMR

Florin Cîțu

"Eu o să revin la ceea ce am spus după ce l-am propus pe domnul Nicolae Ciucă. PNL a făcut un pas important, a arătat că înţelege importanţa momentului prin care trece România, până astăzi, până în acest moment nu am văzut niciun act de concesie din partea celor de la PSD sau cei de la USR. Au spus (cei de la PSD-n.r.) că nu vor să vină la guvernare, foarte bine, votaţi acest guvern. La fel şi USR, care a plecat de la guvernare, votaţi acest guvern. Putem să discutăm, este un guvern minoritar, este clar că nu poate să stea pe termen foarte lung. Putem să revenim peste 8 luni, 9 luni să vedem care este situaţia. Dar în acest moment mie îmi este clar că doar PNL înţelege importanţa momentului, înţelege prin ce trece România, celelalte partide doar fac declaraţii şi atât. Nu văd cum altfel, dacă şi la PSD se schimbă opinia în fiecare zi. Am văzut că astăzi vorbeşte despre guvern tehnocrat. Deci avem aşa declaraţii: nu vrea să intre la guvernare PSD, vrea să intre la guvernare, vrea un guvern de tehnocraţi, cine mai înţelege ceva de aici? Până acum singurul partid care a luat o decizie fermă şi a arătat că vrea să rezolve criza este PNL", a afirmat Cîţu.

El a spus că lista de miniştri va fi gata până sâmbătă şi ar trebui ca până săptămâna viitoare să fie învestit guvernul. "Ar trebui să avem un guvern săptămâna viitoare. (...)Vom avea discuţii astăzi în partid şi vedem mâine ce şedinţe avem, ce se întâmplă. Ar trebui să discutăm şi lista de miniştri şi sunt două: ar trebui să fie un BEx şi un BPN mâine.(...) Ar trebui să fie votul săptămâna viitoare, după ce se depune lista de miniştri", a precizat Florin Cîţu.

Întrebat dacă PNL ar accepta un guvern tehnocrat condus de Nicolae Ciucă, Cîţu a spus că nu a fost făcută această propunere, toate fiind scenarii. "În nicio discuţie, nu ştiu dacă domnul Ciucă atunci când a discutat cu cei de la PSD acest scenariu a fost pe masă, pentru că nu a venit la noi. Nici în discuţiile cu cei de la USR nu ştiu dacă a fost discutat. Noi avem un mandat care nu s-a schimbat până acum, pentru că nu am avut motive să-l schimbăm. Dacă aveam motive să schimbăm acest mandat, vă daţi seama că făceam", a adăugat liderul PNL.

Întrebat dacă va avea o discuţie joi cu şeful statului despre revenirea USR la guvernare, Cîţu a spus că întotdeauna preşedintele cere aceste întâlniri. "În primul rând, nu ştiu dacă o să avem o discuţie cu preşedintele României astăzi şi aceste întâlniri întotdeauna domnul preşedinte le cere şi nu ştiu dacă o să avem această întâlnire. În al doilea rând, mandatul nostru nu s-a flexibilizat, este acelaşi mandat PNL-UDMR. Bineînţeles, domnul premier desemnat Nicolae Ciucă trebuie să aibă discuţii pentru a convinge partidele să ne susţină cu vot în Parlament, să susţină un guvern interimar", a mai spus Cîţu. El a reiterat că "PNL a arătat maturitate, responsabilitate, iar celelalte partide spun că nu e de ajuns, tot PNL să vină cu încă o soluţie".

"Aş vrea să văd (...) până la urmă dacă aceste partide înţeleg importanţa momentului şi înţeleg că este vorba despre români, votăm acest guvern minoritar, pentru că alte variante nu am văzut. Am văzut un guvern monocolor de la cei de la USR, aici avem un guvern format din PNL, UDMR, susţinut şi de minorităţi, deci este până acum cea mai largă, cea mai mare majoritate pe care a strâns-o sau largă susţinere pe care a putut să o strângă un partid, mergem cu acest guvern", a mai spus Florin Cîţu.

Liderul PNL a adăugat că nu înţelege discuţia despre PSD la guvernare. "Deci PSD nu a vrut la guvernare, nu înţeleg discuţia despre PSD la guvernare, când spui clar de la începutul anului că nu vrei la guvernare. Deci ceva nu este, este o fractură de logică acolo. Pe partea cealaltă, USR a ieşit de la guvernare. Nu înţeleg iarăşi, acolo e iarăşi o fractură de logică. În acest moment PNL a făcut o concesie majoră, preşedintele PNL a propus o altă persoană pentru funcţia de premier, este această variantă pe masă în acest moment, nu avem ce să discutăm alte variantă în acest moment, nu avem mandat", a mai menţionat Cîţu.

