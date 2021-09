Florin Cîțu despre mesajul transmis USR PLUS de președintele Klaus Iohannis: Este un apel la responsabilitate

Florin Cîțu / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Sunt de acord cu mesajul preşedintelui, este un mesaj care spune că trebuie să fim responsabili într-un moment important pentru România. În acelaşi timp, eu citesc mesajul că în continuare putem să găsim soluţii, aşa cum spun de câteva zile, în interiorul coaliţiei de guvernare, nu în afară. Să nu ne uităm la soluţii alături de partide extremiste sau de socialişti, cei care au făcut rău românilor. Nu, soluţia este în interior, ne aşezăm la masă şi eu sunt dispus în continuare să discutăm, pentru că mult mai important pentru mine este ca această guvernare să continue, pentru că o guvernare care continuă face lucruri bune pentru români", a declarat Cîţu sâmbătă, la Arad, citat de Agerpres.



El a făcut un apel la dialog între partenerii din coaliţie, pentru a fi găsite soluţii pentru ieşirea din criză.



"Este trist că am ajuns ca preşedintele să intervină, din păcate, dar preşedintele (...) ne prezintă o situaţie pe care o văd mulţi români, că am fost în stradă cu toţii, am luptat alături de USR împotriva celor de la PSD, împotriva extremiştilor şi astăzi vedem că cei cu care am fost în stradă şi am luptat pentru nişte idealuri (...) îşi bat joc de ele. Ar trebui să fim mai responsabili, pentru că avem în spate voturile românilor şi trebuie să ţinem această coaliţie unită. (...) Dacă ne aşezăm la masă, avem soluţii", a mai spus Cîţu.

ŞTIRILE ZILEI