"Am supus dezbaterii şi am aprobat programul de guvernare şi lista de miniştri din Cabinetul Ciucă. Lista de miniştri a fost aprobată cu o singură abţinere, programul de guvernare a fost aprobat în unanimitate", a declarat Florin Cîţu la finalul şedinţei Biroului Executiv al PNL.



El a arătat că Biroul Politic Național al PNL ar urma să se reunească vineri sau sâmbătă.



Cîţu a mai afirmat că Guvernul Ciucă "are şanse să treacă în Parlament".

"Sigur, aşa cum arată situaţia şi cifrele, matematic, Guvernul nu are şanse să treacă", a declarat însă ulterior Nicolae Ciucă.

Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere şi am realizat că probabil nu se va ajunge la un acord politic astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe Guvernul în Parlament. Totuşi, ţinând cont de situaţia în care ne găsim astăzi, una deosebit de complicată, am hotărât să merg cu programul de guvernare şi Cabinetul în Parlament, pentru că de astăzi până miercuri mai este timp. Există timp de reflecţie pentru fiecare dintre parlamentari, cred că pot să se gândească fiecare dintre ei la ceea ce spunem electoratului din circumscripţiile în care am fost aleşi, iar, în acelaşi timp, nu am o experienţă politică, dar pot să-mi dau seama că neajungându-se la un acord politic prin votarea acestui Guvern, se poate câştiga timp astfel încât partidele politice să poată să discute şi găsească liniile de comunalitate pentru compatibilizarea proiectelor politice comune", a spus Nicolae Ciucă.



Premierul desemnat a subliniat că este nevoie de un Guvern cu drepturi depline pentru rezolvarea crizelor cu care se confruntă România.



"În afara acestei situaţii de criză în care ne aflăm astăzi - şi sanitară, şi cea generată de creşterea preţurilor la energie şi la gaze, creşterea preţurilor la alimente - este şi această criză politică ce trebuie rezolvată de către politicieni. Prin votarea acestui Guvern, au posibilitatea să se aşeze cu toţii şi să găsească un numitor comun. Mai mult decât atât, discutăm despre PNRR, el a fost aprobat şi de către ECOFIN, urmează ca foarte curând să fie nevoie să-l punem în practică şi să gestionăm aceste fonduri. Pentru aceasta avem nevoie de un Guvern cu drepturi depline ca să poată să iniţieze toate demersurile, atât propunerile legislative, cât şi nevoia unei majorităţi în Parlament ca acele legi să poată să fie aprobate. Asta este situaţia şi astea sunt argumentele pentru care am decis să merg cu programul de guvernare şi lista Cabinetului în Parlament", a afirmat Ciucă, citat de Agerpres.

