După ce în spațiul public au apărut informații conform cărora în anul 2000 ar fi fost închis două zile în Statele Unite pentru că ar fi condus sub influența alcoolului sau a drogurilor, premierul Florin Cîțu a spus că a fost o greșeală pe care a plătit-o.

“Este vorba despre conducere sub influența alcoolului. Am făcut o greșeală acum 20 de ani, am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este interesant că în patru tururi de scrutiny cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă cu PNL”, a spus premierul.

