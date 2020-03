Florin Cîțu își explică decizia pe Facebook: Președintele partidului trebuie să fie și prim-ministru

Florin Cîțu

„Un mesaj important pentru români. Astăzi am luat decizia să-mi depun mandatul de Prim-Ministru desemant Președintelui României. Gestul meu trebuie interpretat în contextul prin care trece astăzi România. Sunt un om de partid și înțeleg să fiu alături de partid și de Președintele lui în momentele dificile. Cred cu tărie că pentru avea succes, în alegerile care vin, Președintele partidului trebuie să fie și Prim-Ministru. Decizia Președintelui Klaus Iohannis de a mă desemna pentru funcția de Prim-Ministru a fost o onoare. Însă ea a fost luată în contextul în care alegerile anticipate erau o soluție agreată de majoritatea partidelor. Această variantă nu mai există astăzi. Cu responsabilitate, transparență și profesionalism am luat această decizie. Este o decizie la care am reflectat mult în ultimul timp urmărind evoluția situației prin care trece România astăzi. Rămân la finanțe. Avem multă treabă de făcut pentru perioada dificilă care urmează. Mulțumesc pentru încredere și susținere”, scrie joi pe Facebook Florin Cîțu.

Florin Cîțu și-a depus mandatul de premier desemnat cu câteva minute înainte începerii plenului reunit al Parlamentului pentru învestirea Guvernului, de la ora 16.00.

Anunțul a fost făcut de Administrația Prezidențială. Klaus Iohannis a luat act de decizie și va susține o declarație de presă joi.

