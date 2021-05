Premierul Florin Cîţu și ministrul de Interne au vizitat lucrările variantei ocolitoare a municipiului Satu Mare. Cîțu: Vă garantez că nu se va mai lucra așa

Premierul Florin Cîţu și ministrul de Interne Lucian Bode au vizitat lucrările variantei ocolitoare a municipiului Satu Mare. "România are nevoie de infrastructură şi e unul dintre obiectivele pentru care merg şi la Bruxelles azi", a spus Florin Cîţu. Ministrul de Interne a declarat că podul peste Someş trebuie dat în trafic în acest an, iar varianta de ocolire a municipiului, din care şi acest pod face parte, este un obiectiv strategic, ce trebuie finalizat urgent.

"Am vrut neapărat să văd acest proiect, am avut anul trecut discuţii cu domnul ministru despre finanţare, m-a convins, am reuşit să alocăm resursele şi astăzi se văd şi rezultatele. Şi am înţeles şi eu acum importanţa acestui pod pentru această zonă, pentru judeţul Satu Mare. Problema pe care o văd şi pe care o vom remedia în această guvernare este că începem proiecte de infrastructură şi apoi durează, şi durează. Şi acest proiect, înţeleg că a fost în 2007 prima intenţie, dar în 2015 a fost pregătit şi abia acum putem să vedem că se apropie de finalizare. Ceea ce pot să vă garantez eu e că nu se va mai lucra aşa de acum înainte", a declarat Florin Cîţu, marţi, aflat în vizită la şantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare.

Şeful Executivului a adăugat că Guvernul a învăţat din ce s-a făcut prost în ultimii 30 de ani, atât pe finanţări din fonduri europene, cât şi pe finanţările de la buget.

"Şi toate aceste proiecte de infrastructură pe care le pornim acum, şi aţi văzut că a fost deja Sibiu-Piteşti şi A7 şi sunt mai multe şi aici continuăm, vor fi făcute exact în termenul pe care ni-l asumăm de la început. Aici am vorbit şi clar acest pod va fi terminat până la finalul anului, este asumată, resursele financiare sunt puse la dispoziţie, trebuie doar să continuăm. Dar nu este doar despre acest obiectiv, este despre obiectivele de infrastructură din România care au fost tărăgănate ani de zile. Vom modifica şi legislaţia şi vom avea şi resursele ca de acum înainte să începem şi să avem un termen pentru finalizare, să ne ţinem de termene. România are nevoie de infrastructură şi ştiţi foarte bine că este şi unul dintre obiectivele pentru care merg astăzi la Bruxelles", a declarat Cîţu.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că podul peste Someş trebuie dat în trafic în acest an, iar varianta de ocolire a municipiului, din care şi acest pod face parte, este un obiectiv strategic, ce trebuie finalizat urgent. La finalul unei vizite, alături de premierul Florin Cîţu, pe şantierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, Lucian Bode a precizat că anul trecut a vizitat acest obiectiv de două ori şi am primit asigurări că podul se va finaliza până la finele lui 2020, lucru care nu s-a întâmplat, motiv pentru care transmite constructorului că termenul limită este 2021. "Îi transmit că anul 2021 trebuie să anul în care acest obiectiv trebuie să fie dat în circulaţie", a declarat ministrul de Interne. Lucian Bode a precizat faptul că varianta de ocolire a municipiului Satu Mare este un obiectiv important la nivel regional, pentru că va face legătura cu Ungaria, printr-un nou punct de trecere a frontierei, la Oar. "Un obiectiv valoric nu foarte mare, vorbim de 70 de milioane de euro, dar strategic, pentru tot ce înseamnă această regiune, el trebuie să fie finalizat urgent, pentru că dincolo de ce va însemna acest obiectiv pentru municipiul Satu Mare, pentru acest judeţ, vorbesc despre un obiectiv regional extrem de important care va face legătura, prin Drumul Expres - Varianta Ocolitoare - legătura cu Oar, cei 10 kilometri, la care astăzi înţeleg că se lucrează la documentaţie, în baza unui contract semnat anul trecut în iunie - dacă studiile geo sunt, aşa cum am fost informat, undeva la 80% realizate, anul viitor avem documentaţia finalizată şi demarăm procedura de scoatere la licitaţie a execuţiei. Proiectul tehnic trebuie să fie finalizat până la sfârşitul anul viitor, începutul anului 2022. Aşadar, acest obiectiv va face legătura cu Ungaria, prin ieşirea Oar. Ne-am asumat acest lucru când am inaugurat Borş II", a subliniat Lucian Bode. Ministrul de Interne a adăugat că în acest moment constructorul este la 61% progres fizic şi 56% progres financiar, existând întârzieri legate de exproprieri şi relocarea de utilităţi. Bode a cerut constructorului să urgenteze lucrările, iar cei 19,5 kilometri să fie daţi în trafic în cel mai scurt timp.

