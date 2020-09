Guvernul nu va majora taxele și impozitele în acest sfârșit de an. Este promisiunea ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, care susține că situația bugetară, la opt luni, este peste așteptări. Totodată, ministrul a anunțat o rectificare bugetară în perioada următoare, dar și că firmele nu vor mai putea să amâne plata taxelor după 25 octombrie.

Câțu, despre taxe EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„Mă uit la execuția bugetară și așa cum sunt lucrurile acum va mai fi nevoie de o rectificare bugetară până la finalul anului”, a spus ministrul. „Bugetul va fi aprobat de Guvernul următor, în baza actualei legislații”, a mai spus Cîțu, ca răspuns la întrebările legate de evoluțiile pensiilor, salariilor bugetare și alocațiilor pentru copii.

Ministrul spune că în condițiile în care Guvernul își dorește o consolidare fiscală, se așteaptă ca agențiaS&P să mențină actualul rating al țării cu o perspectivă stabilă. „Mă aștept să treacă la perspectivă stabilă. O să vadă că ne dorim consolidare fiscală”, a spus ministrul.

Guvernul a efectuat o rectificare bugetară la jumătatea lunii august.

În decembrie 2019 agenția de rating Standard & Poor's a revizuit perspectiva ratingului României la negativă, menținând actualele ratinguri - BBB-/A-3. Următoarea revizuire este programată pentru luna decembrie a acestui an.

În același timp, veniturile pe care companiile le-au declarat la ANAF sunt mai mari cu 2,8% în primele opt luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor Florin Cîțu, care pune această evoluție pe seama informatizării fiscului.

Cîțu a precizat că, în luna august, ANAF a încasat mai mult cu 8% decât în august 2019, urmare a faptului că firmele au declarat încasări mai mari față de anul trecut. Ministrul spune că această situație este consecința procesului de digitalizare început la ANAF, proces care va continua și care va aduce în plus la buget, anul viitor, 20 de miliarde de lei.

Ministrul spune că fără criza din sănătate deficitul bugetar ar fi ajuns la doar 1,98% din PIB, față de 5,18% cât a fost în august. În următoarea perioadă Cîțu a promis că va anunța săptămânal ce sume va împrumuta ministerul pentru acoperirea deficitului bugetar.

Cîțu s-a declarat pregătit să facă față unui șoc indus de un al doilea val al epidemiei de cornavirus. „Am performat mult mai bine decât se așteptau agențiile de rating și Comisia Europeană. Și o vom face în continuare. Am arătat că am făcut față unui șoc negativ în condițiile unui deficit mare. Suntem pregătiți pentru un șoc mare (in a doua parte a anului). Nu văd un scenariu în care să ne întoarcem la situația din martie”, a spus Cîțu.

ŞTIRILE ZILEI