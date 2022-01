Florin Cîțu despre certificatul verde EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Florin Cîțu, președintele PNL: "Vă aduc aminte că există un proiect de lege în Parlamentul României care a făcut să se ducă rata de vaccinare din nou la 100 de mii de persoane pe zi. Este la Camera Deputaților. Din păcate, nu a fost susținut de actualii parteneri de coaliție atunci când a fost în Parlamentul României. Cred că este varianta de compromis cea mai bună dacă se dorește în coaliție. Nu pot doar eu singur să-l susțin. Noi l-am votat atunci. Din păcate, la Senat a avut acel rezultat. Dar, împreună cu cei care erau atunci, de la USR, au votat și ei. Proiectul este acolo, întotdeauna va fi pe masa coaliției. Dacă cei din coaliție vor, dacă social-democrații și UDMR vor. UDMR îl susține. Când am vrut să fac un proiect de lege pentru certificatul verde l-am făcut și l-am depus în Parlamentul României. Nu a trecut prin Guvern, nu a trecut pe nicăieri. Dacă vă uitați, acest proiect a fost semnat de mine, de câțiva senatori, deputați PNL, UDMR și l-am depus în Parlamentul României. În coaliție voi aduce din nou acest subiect pe masă, vom chema specialiști de la Ministerul Sănătății, și vrem să vedem dacă există interes sau nu pentru această variantă. Eu vă spun că ceea ce am văzut noi toți, în momentul în care am depus doar acel proiect în Parlamentul României rata de vaccinare a crescut la 100 de mii de persoane pe zi. În momentul în care acel proiect nu a fost susținut de toată lumea în Parlamentul României rata a scăzut din nou".

ŞTIRILE ZILEI