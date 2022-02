Florin Cîțu, la Tema Zilei, despre criza energiei: Măsurile trebuie să fie pe termen mediu si lung și să ofere confortul că nu va mai exista această volatilitate a prețurilor. Căutăm o soluție care să meargă până în 2025-2026

Florin Cîțu, la Tema Zilei

"Cred că trebuie să fie măsuri pe termen mediu și lung, care să ofere confortul românilor că nu va mai exista această volatilitate a prețurilor", a spus miercuri seara, la TVR1. președintele PNL Florin Cîțu, referindu-se la soluțiile pe care Coaliția le caută pentru rezolvarea crizei energiei. "Să știe la ce se asteaptă de la o factură" și să "nu se mai vadă această variabilitate" care s-a văzut.

Șeful Senatului a spus că soluția căutată ar trebui "să meargă până în 2025-2026" și să-i privească atât pe consumatorii casnici, cât și pe cei non-casnici. "Anul acesta a fost un șoc negativ. Unele companii au făcut față, altele a fost mai complicat să facă față. De aceea e nevoie să avem acolo o rezervă pentru astfel de momente".

Alte subiecte discutate cu președintele PNL:

Despre creșterea pensiilor și a salariilor: - Ar fi bine să nu promitem ceea ce nu putem să facem. Exact de aceste lucruri ar trebui să ne ferim. (...) Nu înțeleg mesajul care vine din partea PSD. (...) În continuare, PNL va susține orice demers de creștere a salariilor și pensiilor, dacă acest lucru nu dezechilibrează economia. (...) Creșterile de pensii și salarii - dacă nu vor fi finanțate din ce se produce astăzi, ele vor fi finanțate din împrumuturi.

Despre creșterea dobânzilor: Discuțiile despre salarii, pensii duc la creșterea împrumutirlor. Uitați-vă că aceste dobânzi au crescut. Ăsta e contextul în care noi trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre creșteri de pensii, salarii.

Despre cum comunică cu premierul Nicolae Ciucă: Unele măsuri au fost oprite, unele decizii, de exemplu. Nu am fost de acord și i-am spus, am venit și cu argumente că nu suntem de acord. Eu fac propria evauare pentru fiecare ministru și anunț premierului când am o problemă.

