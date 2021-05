Florin Cîțu, după discuțiile cu PSD: Am prezentat toate capitolele din PNRR cu bugetele aferente fiecărui capitol. Planul Național are o componentă importantă de reformă și are în spate votul românilor

Florin Cîțu

Premierul Florin Cîţu a declarat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o joi, la Palatul Victoria, cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a prezentat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe capitole, cu toate bugetele şi elementele de reformă cuprinse în document, subliniind că nu a negociat PNRR cu partenerii de discuţii.

"Astăzi, unele sindicate şi patronate au ales să facă parte din delegaţia PSD, surprinzător, dar asta este. Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a şi fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană, şi astăzi am prezentat aceste elemente. Elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliţie, coaliţie care are în spate voturile românilor (...) Am prezentat toate capitolele din PNRR, cu toate bugetele", a declarat premierul.

Declarații Florin Cîțu:

Noi ne întâlnim cu sindicate, patronate, și cu partide politice, pentru a prezenta PNRR

Vor mai fi și alte întâlniri

Azi unele sindicate și patronate au ales să facă parte din delegația PSD - surprinzător, dar asta este

Am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană

Am prezentat elemente de reformă discutate în coaliție, coaliție care are în spate votul românilor

O reformă apreciată de Comisia Europeană

Acesta este guvernul care va face reforme și am fost la Bruxelles să întăresc acest lucru

Azi am prezentat toate capitolele din PNRR cu bugetele aferente fiecărui capitol

Am intrat și în detalii, s-a discutat și despre Ordonanță

Am intrat în discuții si despre reforme, s-a discutat în detaliu, lucrurile au fost aplicate

Acest PNRR are o componentă importantă de reformă și are în spate votul românilor care au votat această coaliție

Sunt reforme agreate deja de Comisia Europeană

Programul de reforme corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile, când PSD a fost la guvernare

E mai complicat să crezi că va exista azi compatibilitate cu propuneri ale PSD

