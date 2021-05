Florin Cîțu: Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal. Ludovic Orban: Salut intrarea premierului în cursa pentru funcţia de preşedinte al PNL

Premierul Florin Cîţu, vicepreşedinte al PNL , şi-a anunţat candidatura la preşedinţia partidului, adăugând că PNL are nevoie de un "suflu nou".

Florin Cițu

"Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal", a declarat duminică Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Premierul Florin Cîţu, vicepreşedinte al PNL, a declarat că partidul are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, precizând că se va asigura că PNL va fi cel puţin opt ani la guvernare.



"PNL are nevoie de un suflu nou, are nevoie de o conducere care să vină cu elemente de noutate, în acelaşi timp să ducă mai departe tradiţiile şi principiile liberale. Nu cred că acum este nevoie să vorbesc despre mine, despre ceea ce voi face. Bilanţul mandatul meu de ministru al Finanţelor şi acum de premier demonstrează mai mult decât ceea ce aş putea să vă spun eu. Promisiuni auziţi zilnic de la toţi politicienii. Eu v-am obişnuit cu mai puţine vorbe şi mai multe fapte. Dragi colegi liberali, mesajul meu pentru voi este clar şi simplu, mă voi asigura că PNL va fi cel puţin opt ani la guvernare. Vom transforma România într-o ţară liberală de care să se bucure toţi românii", a afirmat Florin Cîţu, duminică, în conferinţa de presă în care şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PNL.



Cîţu a explicat ce înseamnă pentru el o Românie liberală. "Două lucruri sunt importante pentru mine: proprietatea privată este sfântă, iar antreprenorul este un erou într-o Românie liberală", a adăugat premierul.



El a anunţat că în scurt timp îşi va prezenta moţiunea şi echipa cu care a pornit pe acest drum, o parte din aceasta fiind alături de premier la conferinţa de anunţare a candidaturii sale la şefia PNL.



"Vă spun că voi câştiga. Nu există altă variantă şi vă invit şi pe voi, colegi liberali, să faceţi parte din echipa câştigătoare. Împreună câştigăm toate cele patru rânduri de alegeri din 2024, împreună facem România liberală. Hai Partidul Naţional Liberal!", a spus Cîţu.

Orban: Salut intrarea premierului în cursa pentru funcţia de preşedinte al PNL; va fi un festival al democraţiei

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că salută intrarea în cursa pentru preşedinţia PNL a premierului Florin Cîţu, menţionând că această competiţie va fi un "festival al democraţiei" şi nu va afecta activitatea partidului şi guvernarea.

"Salut intrarea în cursa pentru funcţia de preşedinte a PNL a premierului PNL. Va fi o competiţie de proiecte, care va da posibilitatea membrilor PNL să aibă de unde alege şi sunt convins că rezultatul acestui congres va fi un rezultat pozitiv pentru partid. Sigur că în această competiţie am avut o discuţie cu premierul, am început fixarea unui cadru, care va fi un cadru extrem de onest, a unei competiţii de proiecte, al unei competiţii pozitive în care prezentăm membrilor PNL oferte noastre", a afirmat Orban, la sediul PNL, după ce Florn Cîţu a anunţat, într-o declaraţie susţinută la sediul central al PNL alături de mai mulţi lideri şi membri ai Guvernului, că a decis să se înscrie în competiţia pentru preşedinţia partidului PNL.

De la ora 11.00, liberalii participă la ședința Consiliului Național, care va fi organizată în București, în Grădina de vară Herăstrău (Amfiteatru) a Teatrului „Constantin Tănase”. Evenimentul reunește 500 de liberali din toată țară și se va desfășura în aer liber. Conform organizatorilor, accesul participanților la eveniment se va realiza în baza adeverinței de vaccinare anti-COVID-19, iar persoanele care nu fac dovada vaccinării vor fi testate la fața locului.

Principalele puncte pe ordinea de zi a Consiliului Național sut stabilirea procedurilor de alegeri în partid, stabilirea datei congresului şi convocarea acestuia.

Potrivit deciziei Biroului Executiv Național, data propusă pentru Congresul PNL este 25 septembrie.

sursa agerpres

