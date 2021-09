"Am aprobat rectificarea bugetară pe anul 2021, prima rectificare bugetară pentru acest an", a anunțat premierul Florin Cîțu marți după-amiază. Sănătatea, Dezvoltarea, Investițiile și Transporturile primesc cele mai mari sume la rectificare. "Dați-mi voie să analizez întâi situația și după aceea o să vin cu un răspuns. Când am un răspuns, o să vin, dar în momentul ăsta încă analizez situația politică în care ne aflăm", a răspuns premierul întrebării adresate de Luiza Gireadă, jurnalist TVR, despre demisiile miniștrilor USR-PLUS.