Cei doi copii care i l-au oferit sunt greco-catolici, frate și soră. Ei provin din familia unui erou al neamului românesc, Augustin Vişa. Un buchet de flori este pregatit și pentru un alt moment special. Va fi închinat de Papa Francisc Sfintei Fecioare la Catedrala Sfântul Iosif.

Papa Francisc a primit flori albe și galbene. Lalele, care transmit prețuire, sunt combinate cu trandafiri albi, care semnifică sinceritate şi armonie. Iar cupele mari de trandafiri galbeni aduc alături prietenia și bucuria.

Buchetul de flori pentru primirea Papei Francisc la București este creația unei artiste din Olanda, Irene van Fer Geest. Este o provocare pe care a acceptat-o cu onoare și în care a pus mult suflet.

Am ales să folosim florile în culorile steagului de la Vatican: galben şi alb. Am folosit trandafiri galbeni, lalele, lisianthus şi eucalypt, explică Irene van Fer Geest, master florist.

Delicate, dar în același timp impunatoare sunt și aranjamentele de flori care vor îmbodobi intrarea în Catedrala Sfântul Iosif, acolo unde Papa Francisc va oficia Sfânta Liturghie.

Pentru acest aranjament am folosit un vas frumos. Avem aceste frumoase hortensii, salidago, delphinium, care este o floare de vară fantastică. Avem crini albi, mini trandafiri, lisianthus, iar pentru eleganţă, bineînţeles, orhidee albe. Sunt uimitoare, spune Irene van Fer Geest

Cu totul special va fi momentul în care Papa Francisc va închina un buchet de flori Sfintei Fecioare. Acesta are o parte plată, care va împiedica rostogolirea lui.

Primul loc în care am căutat inspirație a fost la colegii noștri din Olanda, partenerii noștri din Olanda, care sunt cei care oferă florile în fiecare an pentru slujba oferită de Sanctitatea Sa, cu ocazia Paștelui la Vatican. Nu am căutat sub nicio formă ceva glamuros sau opulent, precizează Ștefana Chivoiu, reprezentantul floristului oficial al vizitei Papei la Bucureşti.

Buchetele și aranjamentele florale au fost pregătite în așa fel încât să-și mențină prospetimea pentru cât mai mult timp.

