Fiul unui parlamentar britanic care luptă în Ucraina, prins într-o ambuscadă de forţele ruse „Trebuie să ne mişcăm acum sau murim!"

Fostul pușcaș britanic a declarat pentru The Telegraph că plutonul său, format din 13 luptători britanici şi americani şi doi translatori ucraineni, a fost prins într-o ambuscadă de trupele ruse, când aceştia se pregăteau pentru un asalt.

În imaginile postate se vede cum soldatul britanic ajută la aruncarea în aer a unui vehicul blindat rusesc.

Ben Grant poate fi auzit strigând "Trage în el acum!" și "Atenție la explozia din spate" înainte ca o rachetă să fie lansată asupra unui transportor blindat rusesc.

Ben Grant: Nu am trăit așa ceva în viața mea.

#Ukraine: Foreign Volunteers (American, British, and possibly Canadian) targeted a Russian BTR-80 APC with a RGW-90 HH launcher, damaging it and causing ammo to cook off.



Note that a Czech RPG-75M appears to fail to function correctly. pic.twitter.com/eVLEMdEIBx