Fiul Sorinei Pintea susține că sâmbătă dimineață a fost sunat de senatorul PSD Liviu Marian Pop, care l-a rugat să se întâlnească urgent cu cineva. Ajuns la o pizzerie din Baia Mare, Ionuț Pintea a constatat că s-a întâlnit exact cu denunțătorul din dosarul mamei sale, care i-ar fi spus că i-a mai dat patru tranșe de bani senatorului PSD Liviu Marian Pop.

„Dimineață am fost sunat de senatorul Maramureș PSD, Liviu Marian Pop, și m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. A venit la mine un domn mic de înălțime cu părul grizonant, și mi-a zis că are niște informații care o pot ajuta pe mama. Mi-a zis că a fost vorba de patru plăți, patru tranșe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. Odată 40.000 de euro anul trecut și odată câte 5000 de euro, tot către Liviu Marian Pop, bani care am înțeles că urmau să ajungă la mama mea (...) ”, a declarat Ionuț Pintea într-un filmuleț postat pe Facebook, în cursul zilei de sâmbătă.

"Nu există niciun gram de adevăr, în sensul în care n-am vehiculat niciodată numele Sorinei și a contractelor comerciale, într-o relație de a mea, pentru că nu m-au interesat aceste lucruri niciodată. Îmi pare rău că Ionuț a intrat într-o discuție cu denunțătorul, n-am înțeles declarația denunțătorului", a declarat pentru TVR, senatorul PSD Liviu Pop.

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA pentru 24 de ore după un flagrant făcut vineri în Spitalul din Baia Mare. Procurorii susțin că suma de 120.000 lei pe care Sorina Pintea ar fi primit-o în flagrant vineri, printr-un intermediar, reprezenta a doua tranșă din suma totală.

Conform procurorilor, Sorin Pintea ar mai fi încasat anterior 10.000 de euro. Procurorii mai arată în comunicatul de presă transmis sâmbătă că banii primiți de Sorina Pintea ar reprezenta 7% din valoarea unui contract de achiziție publică pentru “proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare bloc operator-sală chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente”.

Judecătorii de la Tribunalul București decid, sâmbătă, dacă vor emite mandat de arestare pe numele fostului ministru al Sănătății, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de DNA.

