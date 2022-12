Firmele de curierat au comenzi record în ajunul sărbătorilor. Clienții sunt sfătuiți să trimită colete din vreme pentru că timpii de livrare sunt mai mari

Florin are 18 ani de experiență în domeniul curieratului. Pentru el și colegii lui, e cea mai aglomerată săptămână din an. Livrează, zilnic, în București, circa 100 de colete. În medie, cu peste 30 în plus față de o perioada obișnuită.

În ajunul sărbătorilor, sunt situații în care clienții sunt nevoiți să aștepte mai mult decât de obicei. Timpul de livrare poate depăși o zi din cauza numărului mare de pachete.

Firmele de curierat au luat măsuri speciale pentru a face față numărului mare de comenzi.

Odată cu scumpirile record din acest an, și tarifele de transport au crescut în medie cu 10% față de perioada similară din 2021. Scăderea puterii de cumpărare se vede și în pachete.

Reprezentanții companiilor de curierat le recomandă clienților să dea comenzi din timp pentru a evita situațiile în care pachetele vor fi livrate cu întârziere.

