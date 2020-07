Firea: Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, finalizată; de sâmbătă se va putea circula pe pasaj

Gabriela Firea

"Promisiune îndeplinită! Am finalizat încă un proiect major pe care l-am găsit blocat şi în stadiu de execuţie de doar 10%. Acesta înseamnă un pas important către un trafic mai lejer şi mai rapid între nordul şi sudul Bucureştiului. După 10 ani de la începutul lucrărilor! Plus proiectarea şi discuţiile preliminare, vreo 13 ani!! Enorm!! Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu este finalizată şi se va putea circula pe pasaj începând de sâmbătă!", a scris Firea pe Facebook.



Ea a menţionat că acest proiect cuprinde lucrări la un pasaj, două poduri, o supralărgire la trei benzi pe sens şi leagă cartierele Vitan şi Berceni.



"Deşi am preluat acest proiect la un stadiu fizic de doar 10%, iată-ne acum la finalizare. Astăzi se finalizează primele teste. Avem practic un pasaj, două poduri, o supralărgire la trei benzi pe sens. După testele cu camioane şi sistematizarea care va avea loc mâine, ne dorim ca sâmbătă, deci prima zi din weekend, să se redea circulaţiei această zonă foarte importantă. Se face legătura între două sectoare - Sectorul 3 şi Sectorul 4, se leagă cartierele Vitan şi Berceni, două cartiere foarte mari. Este încă un pas către fluidizarea circulaţiei, pentru legarea nordului de sudul Capitalei. (...) Pe lângă această lucrare, care este de peste 2 km şi jumătate, ne dorim şi etapa a doua care, de asemenea, va fluidiza şi mai mult circulaţia", a adăugat Firea, într-o înregistrare video postată pe Facebook.

Potrivit acesteia, şi lucrările la Podul Ciurel se află "pe ultima sută de metri".



"Suntem pe ultima sută de metri şi cu lucrările la Podul Ciurel, vestitul Pod Ciurel. El are mai mult de 10 ani de când este început, dar în curând vă vom da o veste bună", a menţionat Gabriela Firea.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI