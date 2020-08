Firea: Podul Străulești a fost reabilitat și consolidat

Podul Străulești

"Misiune îndeplinită! Podul Străuleşti, construit acum aproape 70 de ani. L-am găsit într-o stare gravă, printre podurile din Capitală care erau un pericol public. Deşi era tranzitat de sute de autovehicule zilnic, acest pod nu fusese niciodată consolidat, ci doar 'cosmetizat' în urmă cu peste zece ani. O parte din zidul de susţinere s-a surpat, împreună cu trotuarul şi o porţiune din prima bandă de circulaţie, ceea ce reprezenta un adevărat pericol atât pentru maşini, cât şi pentru pietoni. Am decis de urgenţă consolidarea şi reabilitarea sa. În doar un an, aşa cum am promis, am redat circulaţiei rutiere şi pietonale un pasaj sigur şi modern", a declarat duminică primarul general Gabriela Firea.



Lucrările au fost realizate de Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje.



Podul Străuleşti, care supratraversează Lacul Griviţa pe DN 1A, este unul dintre principalele puncte de legătură dintre Bucureşti şi judeţele Ilfov sau Dâmboviţa.



Construcţia podului actual datează din perioada 1950 - 1960, când a fost realizată şi sistematizarea salbei de lacuri din nordul Bucureştiului.



Zona podului este mult mai veche, acolo fiind chiar situl arheologic Străuleşti-Măicăneşti, precizează PMB.

