Firea, despre Parcul Cişmigiu: Cu cei care continuă minciuna cu defrişările mă voi vedea direct la tribunal

"Resping ferm orice zvonuri, insinuări şi intoxicări ale opiniei publice care fac referire la aşa-zise defrişări ale unor arbori cu valoare istorică şi consider că este înjositor pentru orice om politic să se folosească de oameni de valoare pe care, inducându-i în eroare, să-i transforme în instrumente politice! Este ultima precizare publică pe care o fac. Cu cei care mai continuă minciuna cu defrişările şi restaurantele mă voi vedea direct la tribunal!", a scris edilul general pe Facebook.



În acest sens, ea a adăugat că are informaţii conform cărora personalităţi culturale ar putea fi implicate într-o campanie "calomnioasă" la adresa autorităţilor locale pe tema Parcului Cişmigiu.



"Am înţeles că reprezentanţi ai unor asociaţii şi partide doresc prin orice mijloace să 'salveze' Parcul Cişmigiu de la reabilitare! Văzând că nu au obţinut în mediul online efectele scontate, susţinând, eronat, că Primăria Capitalei vrea să defrişeze copaci din Parcul Cişmigiu, încearcă acum să profite de sensibilitatea pentru probleme ecologice a unor personalităţi culturale, de a căror imagine doresc să se folosească pentru a derula o campanie calomnioasă împotriva mea şi a Primăriei Capitalei", a menţionat ea.



Firea a subliniat că proiectul vizează restaurarea parcului, "păstrând amprenta sa istorică".



"Proiectul nu propune înfiinţarea unor noi spaţii comerciale şi nici defrişări de arbori pentru realizarea de restaurante, ci sunt prevăzute plantări noi, dar şi demontarea unor construcţii care imprimă parcului o imagine improprie. Subliniez încă o dată că toate intervenţiile vor fi corelate cu statutul de monument istoric al parcului", a mai scris primarul.

