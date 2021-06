Finală inedită în turneul fetelor de la Roland Garros. Anastasia Pavliucenkova și Barbora Krejcikova contrazic toate așteptările și ajung în premieră în ultimul act la un Grand Slam

Rusoaica Anastasia Pavliucenkova, 29 de ani și locul 32 WTA, a trecut în semifinale de slovena Tamara Zidansek, locul 85 WTA, scor 7-5, 6-3, după o oră și 34 de minute de joc.

Barbora Krejcikova, de 25 de ani din Cehia, locul 33 WTA, a avut o sarcină mult mai dificilă: a învins-o într-un meci epic pe Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA și cap de serie numărul 17, scor 7-5, 4-6, 9-7. Meciul a durat trei ore și 18 minute și a avut multe răsturnări de situație. A fost cea mai lungă semifinală la fete din istoria turneului de la Paris.

Cehoaica a revenit de la 3-5 în setul decisiv, a salvat o minge de meci la acel scor și a ratat patru mingi de meci înainte de a câștiga partida.

Krejcikova a fost multă vreme o jucătoare de dublu de top. A câștigat French Open în 2018, alături de Katerina Siniakova. Au fost împreună numărul 1 în lume și sunt și acum calificate în semifinale la dublu.

Cehoaica a atins vârful de formă pe zgură, la simplu, câștigând 13 din ultimele 14 meciuri jucate pe această suprafață. În săptămâna de dinainte de Roland Garros, Barbora și-a adjudecat primul titlu al carierei, la Strasbourg, în finală cu românca Sorana Cîrstea.

În drumul spre finala de la Roland Garros, Krejcikova a trecut de adversare foarte puternice: Alexandrova, Svitolina, Stephens, Gauff și Sakkari.

La interviul de după meci, Barbora i-a adus un omagiu regretatei jucătoare Jana Novotna, pentru influența pe care a avut-o în cariera ei: „De acolo de sus a avut grijă de mine. Era important pentru mine să spun asta public. Nu știu ce mi-ar fi spus acum, dar sigur s-ar fi bucurat pentru mine.”

Pavliucenkova reușește prima finala de Grand Slam la a 52-a participare pe tabloul principal la un astfel de turneu. Devine astfel prima sportivă care a jucat la peste 50 de turnee majore înainte să ajungă în finală.

Cu 12 titluri WTA câștigate, rusoaica de 29 de ani nu a ajuns niciodată în Top 10 WTA sau într-o finală de Slam.

