15 piese concurează, duminică, pe scena Sălii Polivalente din Bucureşti, în finala Eurovision România 2018. Melodiile au fost alese de juriu, în semifinalele organizate de TVR în 5 locații din ţară: Focșani, Timișoara, Craiova, Salina Turda, Sighișoara:

Feli („Bună De Iubit”), MIHAI („Heaven”), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”), The HUMANS („Goodbye”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Teodora Dinu („Fly”), Dora Gaitanovici („Fără Tine”), Claudia Andas („The One”) , TIRI („Deşert De Sentimente”), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”), Xandra („Try”), VYROS („La La La”), Alexia & Matei („Walking On Water”), Echoes („Mirror”) şi RAFAEL & Friends („We Are One”).

Dintre acestea, doar una va fi desemnată, prin televot, câştigătoare. Piesa va reprezenta România la Eurovision 2018, care se va desfășura la Lisabona, Portugalia.

Votul va putea fi exprimat, timp de o oră, trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...15) prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.4 euro + TVA). Numărul este valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 15, cu acelaşi tarif (0.4 euro + TVA / apel), valabil în reţelele Orange, Telekom şi Vodafone.

De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.

Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!” şi se vor închide după 60 de minute, la semnalul „STOP VOT!”.

Prezentatorii show-ului sunt Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, secondați din camera verde de Ioana Voicu şi Sonia Argint Ionescu.

Pentru Marea Finală Eurovision România, Televiziunea Română a organizat un show uriaş la Sala Polivalentă din Capitală. Spectacolul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin ARCUB.

Alex Calancea Band va susţine recitalul serii, cu un fusion de folclor autentic, un “bass capricios” , voci carismatice şi ritmuri moderne. „LUPII” este un proiect ce readuce motivele, poveştile şi baladele haiduciei.

Ilinca - reprezentanta noastră la ediţia de anul trecut Eurovision - va închide prima parte a spectacolului cu cea mai recentă piesă a ei: „Nu acum”.

Reprezentanta Moldovei la Eurovision, trupa DoReDoS va interpreta, în premieră, melodia care va reprezenta ţara vecină pe scena din capitala Portugaliei:„My lucky day".

Marea Finală a Selecţiei Naţionale va fi transmisă live, la TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova şi pe platform TVR+, de la ora 21.00.

