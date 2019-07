Festival cu final tragic EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Festivalul Usturoiului, care are loc an de an in Gilroy, California, s-a sfârşit în mod tragic. Criminalul a început să tragă în ultimele minute de spectacol. Pe scenă, artiştii ajunseseră la ultima melodie. De aceea, mulţi dintre spectatori au crezut că focurile de armă sunt efecte sonore ori focuri de artificii.

Zona în care se desfăşoară Festivalul Usturoiului era împrejmuită, iar la intrare erau filtre, tocmai pentru a preîntâmpina pătrunderea unor persoane înarmate. Criminalul însă a făcut o gaură în gard, s-a strecurat pe acolo, şi apoi a început să tragă, la întâmplare, în mulţime. În mai puţin de un minut, a fost împuşcat mortal de poliţie.

15 oameni sunt în spital, câţiva dintre ei în stare gravă.

Potrivit poliţiei, criminalul e un bărbat alb, are în jur de 30 de ani. Câţiva martori spun că cineva l-ar fi întrebat de ce împuşcă oameni, iar barbătul ar fi răspuns “Pentru că sunt foarte supărat”.

