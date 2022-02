Filmul "The Power of the Dog", în fruntea nominalizărilor la premiile Oscar din 2022

''The Power of the Dog'', (tradus la noi "În ghearele câinilor"), un western cu accente sumbre şi psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe şanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care şi cea pentru cel mai bun film, relatează Reuters.

The Power of the Dog

La categoria Cel mai bun film, ''The Power of the Dog'', în regia lui Jane Campion, concurează cu peliculele "Belfast", "'Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley" şi "West Side Story".



Nominalizările pentru cele 23 de categorii de trofee care vor fi atribuite la gala de decernare a premiilor Oscar din 2022 au fost anunţate marţi, prin intermediul unui streaming video, de actorii americani Leslie Jordan şi Tracee Ellis Ross.



Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie la Dolby Theatre din Hollywood. Gala va fi transmisă în direct de postul american ABC.

