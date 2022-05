Filmul "R.M.N.", favorit pentru Palme d’Or la Cannes. Cristian Mungiu: Am încercat să pun o oglindă lumii de azi

RMN, de Cristian Mungiu

În 2007, Mungiu lua un Palme d’Or pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Drama sa din 2012 „Dincolo de dealuri” i-a adus un premiu pentru cel mai bun scenariu, iar pentru „Bacalureat” din 2016 a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor.

Puțini regizori câștigă Palme de mai multe ori, dar amestecul eficient al lui Mungiu de realism social și scenarii sumbre, dar captivante au fost atât de puternice încât nu ar fi de neconceput să câştige aurul încă o dată, scrie IndieWire.

„R.M.N.” reprezintă o altă privire sumbră și perspicace asupra vieții provinciale și a structurilor de putere incomode. Mungiu prezintă povestea unui bărbat dispeptic care își părăsește slujba în Germania pentru a se întoarce în satul său din Transilvania. „R.M.N.” se concentrează inițial pe eforturile sale de a-și ajuta copilul mic în timp ce începe şi o poveste de dragoste cu o localnică, dar în cele din urmă se extinde şi se uită la modul în care comunitatea reacționează la sosirea mai multor lucrători imigranți.

În timp ce protagonistul s-a confruntat cu xenofobia în vechiul său job, noii sosiți se confruntă aici cu același rasism, ironie care duce la o serie de confruntări și conversații captivante despre valori şi convingeri personale, scrie IndieWire.

"Viața este întotdeauna sursa principală de inspirație pentru poveștile mele. Încep cu incidente reale, încerc să înţeleg ce spune acea poveste despre noi ca oameni și despre starea lumii de azi. Pentru R.M.N., am documentat un incident real petrecut în Români la începutul lui 2020 şi am încercat să dau voce tuturor părților implicate. R.M.N. vorbește despre modul în care oamenii relaționează cu alți oameni care provin dintr-o etnie diferită. Printr-o poveste plasată într-o mică comunitate formată din mulți etnici (români, maghiari, germani), încerc să pun o oglindă lumii de azi. Un alt lucru care m-a interesat când am decis să abordez această problemă a fost să verific care sunt limitele libertății noastre creative de astăzi într-o lume sufocată de corectitudine politică", explică regizorul Cristian Mungiu pentru Festivalul de la Cannes.

Alături de Oscaruri, Palme d’Or este unul dintre cele mai prestigioase premii în domeniul filmului. Spre deosebire de Oscar însă câştigătorul unui Palme d’Or este mult mai puțin previzibil, jurul fiind format din actori și regizori, iar decizia vine după lungi şi înfierbântate dezbateri.

Juriul din acest an este condus de francez Vincent Lindon, care a fost la Cannes anul trecut cu„Titane”, dar este în general cunoscut pentru dramele sociale în care a jucat, precum "The Measure of a Man", care i-a şi adus în 2016 un premiu la Cannes pentru cel mai bun actor. Iniţial, Penelope Cruz trebuia să conducă juriul, dar calendarul său nu s-a potrivit cu cel al festivalului.

Festivalul de film de la Cannes 2022 a ajuns la ediția cu numărul 75, aceasta fiind prima ediție după doi ani de restricții. În acest an, festivalul de la Cannes are loc în perioada 17-28 mai 2022, la Palatul Festivalurilor de la Cannes, locul unde își vor da întâlnire cele mai mari nume ale cinematografiei internaționale.

