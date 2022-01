Filmul ''Don't Look Up'' stabileşte un record de vizionări săptămânale pe Netflix

Filmul satiric SF ''Don't Look Up'' a stabilit un nou record de vizionări săptămânale pe platforma americană de streaming Netflix, relatează UPI. ''Don't Look Up'', regizat de Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio şi Jennifer Lawrence în rolurile principale, a doborât recordul de ore de vizionare într-o săptămână pe platforma Netflix, după lansarea de pe 24 decembrie.

Don't Look Up / FOTO: imdb.com

Netflix a confirmat joi pentru Deadline că ''Don't Look Up'' a totalizat 152,29 de milioane de ore de vizionare la nivel mondial în săptămâna 27 decembrie - 2 ianuarie.



Potrivit Variety, pelicula a totalizat 111.030.000 ore de vizionare în primele două zile.



''Don't Look Up'' este totodată al treilea cel mai vizionat film din istoria Netflix, după ''Bird Box'', cu Sandra Bullock şi ''Red Notice'', Dwayne Johnson, Gal Gadot şi Ryan Reynolds.



Adam McKay s-a declarat "absolut năucit'' de numărul de vizionări, într-un mesaj publicat marţi pe Twitter.



Filmul ''Don't Look Up'', scris, regizat şi produs de Adam McKay (''Anchorman'', ''The Big Short'') îi prezintă pe Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a unei facultăţi de astronomie, şi pe profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), care fac o descoperire uimitoare: un meteorit ce orbitează Sistemul Solar va intra în coliziune cu Pământul. Întrucât autorităţile par să nu ia în serios acea ameninţare, cei doi vor porni într-un turneu media pentru a avertiza populaţia în legătură cu faptul că un meteorit va distruge Pământul peste şase luni.



Producţia se bucură de o pleiadă de vedete. Din distribuţie mai fac parte Mark Rylance, Ron Perlman, Timothee Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis şi Tomer Sisley, Cate Blanchett şi Meryl Streep.



Blanchett a declarat miercuri într-un interviu la emisiunea ''The Tonight Show starring Jimmy Fallon'' că pelicula ''Don't Look Up is'' este "mai degrabă un documentar'' decât o satiră.

