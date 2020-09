Documentarele „colectiv”, regizat de Alexander Nanau, și „Acasă, My Home”, regizat de Radu Ciorniciuc au fost prezentate, cu sprijinul ICR Tel Aviv, în cadrul competiției internaționale a Festivalului Internaţional de Filme Documentare DocAviv, singurul festival internaţional de film documentar din Israel și unul dintre cele mai bine cotate din lume, desfășurat în perioada 3-12 septembrie 2020. Filmul „colectiv” a fost cel anunțat drept marele câștigător al Festivalului Internaţional de Filme Documentare DocAviv.

Filmul „colectiv” este marele câștigător al Festivalului Internaţional de Filme Documentare DocAviv

Regizorul român Radu Ciorniciuc a purtat discuții cu criticul de film Shmulik Duvdevani, în cadrul unei întâlniri de tip webinar, transmisă în direct și accesibile publicului doar cu înregistrare în prealabil. Dialogul cu Radu Ciorniciuc a avut loc la data de 5 septembrie, ora 17.00, iar cel cu Alexander Nanau va avea loc în data de 12 septembrie, ora 20:00. Shmulik Duvdevani predă cursuri despre filmul documentar la Universitatea din Tel Aviv și scrie cronici de film pe platforma Ynet.

Dan Romașcanu, critic de film, a scris pe blogul personal: ”Nu sunt surprins de ecoul internațional al filmului, pentru că problemele sistemului medical, inclusiv lipsa echipamentelor și a capacității, dar și temele legate de corupție și de interese politice sunt subiecte de interes în multe țări, nu doar în România. Vorbesc inclusiv de crizele generate de pandemia COVID- 19. Începând cu realitățile din România, collective reușește să spună o poveste cu o validitate universală, Iar povestea spusă bine are un impact remarcabil”.

Ediția DocAviv de anul acesta a avut loc, în mod excepțional, doar online, în contextul restricțiilor impuse la nivel internațional, iubitorii de film din Israel putând achiziționa bilete și viziona online filmele pe întreaga durată a festivalului.

Filmul „colectiv” oferă în premieră o privire în culisele momentelor-cheie care au avut loc după evenimentul tragic din clubul Colectiv din București, în octombrie 2015. „colectiv” a fost selectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția și a câștigat numeroase premii la festivalurile internaționale de film de la Zurich, La Roche-sur-Yon, Luxemburg, One World. „Pentru că mi-am trăit viața între culturi și țări, nu am avut niciodată sentimentul că aparțin undeva. În noiembrie 2015, emoția a mii de oameni care strigau într-un glas COLECTIV, m-a făcut să vreau să înțeleg cum sunt construiți cei care se dedică dezvoltării comunității în care trăiesc. Am descoperit jurnaliști, whistleblowers, activiști care prin acțiunile lor au contribuit la demontarea unor minciuni dureroase pentru societate.” (Alexandru Nanau).

ŞTIRILE ZILEI